'Non è umano': Erling Haaland segna una doppietta in Champions League e incute timore al portiere avversario nel 5-0 del City

L'attaccante norvegese si è ambientato perfettamente al Manchester City e ha aggiunto altri due gol al suo palmarès dopo aver segnato una doppietta nel 5-0 rifilato alla squadra contro l'FC Copenhagen in Champions League mercoledì scorso.

Entrambe le reti sono arrivate nel corso di un primo tempo scoppiettante, prima che il manager Pep Guardiola facesse uscire l'attaccante all'intervallo. Il 22enne ha comunque avuto il tempo di dimostrare quanto sia clinico e quanto sia naturale per lui segnare.

"È incredibile, onestamente, non ho mai assistito a nulla di simile in vita mia", ha detto il compagno di squadra Jack Grealish a BT Sport dopo la partita.

"Per il primo e il secondo gol credo di aver riso perché mi sono chiesto: "Come?".

"È sempre lì, sempre a concludere. È un piacere giocare con lui in questo momento".

Haaland è già il capocannoniere della EPL e della Champions League di questa stagione e non mostra alcun segno di rallentamento.

Nessuno dei suoi ultimi gol ha richiesto grandi abilità tecniche, ma ha mostrato una spaventosa capacità di leggere il gioco e di fiutare un'opportunità.

È una forma così sensazionale che anche gli avversari ammettono di essere impressionati - Grealish ha rivelato che il portiere dell'FC Copenaghen Kamil Grabara lo ha detto dopo uno dei gol.

Grealish ha aggiunto: "Il portiere mi ha detto: 'Non è umano'. E io gli ho risposto: 'Lo stai dicendo a me?

"È incredibile, onestamente, è un piacere giocare con lui. È così umile, è un grande in casa".

"Speriamo che possa continuare questo periodo di forma e che ci porti alla gloria".

Guardiola spegne le voci di mercato

Nel corso della sua striscia di gol da record, dalla Spagna è emersa la notizia che Haaland aveva una clausola di uscita nel suo contratto che gli avrebbe permesso di trasferirsi al Real Madrid dopo due anni al City.

Il Madrid era stato uno dei pretendenti alla sua firma quest'estate, ma alla fine ha perso a favore del City.

Quando gli è stato chiesto della clausola riportata dopo la partita, Guardiola ha smentito le voci.

"Non è vero. Non ha una clausola di uscita per il Real Madrid o per qualsiasi altra squadra. Non è vero", ha detto ai giornalisti.

"L'importante è che si sia adattato molto bene e ho la sensazione che sia incredibilmente felice qui e cercheremo con lui, e con tutte le persone che vogliono rimanere qui, di renderlo felice".

"Cosa succederà in futuro? Chi lo sa? Nessuno lo sa. L'importante è che sia felice, che si sia ambientato perfettamente e che sia incredibilmente amato".

Haaland avrà l'occasione di aggiungere qualcosa al suo crescente palmarès l'8 ottobre, quando il City ospiterà il Southampton in campionato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com