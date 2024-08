Non è stato raggiunto alcun accordo sulla cessazione delle ostilità dopo dieci giorni di negoziati in Svizzera per il Sudan.

La discussione in Svizzera intorno alla guerra civile del Sudan non ha portato a progressi significativi. L'incontro di dieci giorni si è concluso di venerdì, senza raggiungere un accordo sulla tregua. Tuttavia, le parti in conflitto, secondo quanto riferito dai mediatori, hanno concordato nel garantire il "passaggio senza ostacoli e sicuro" dell'aiuto umanitario attraverso due vie principali. Questo accordo è stato evidenziato in una dichiarazione congiunta emanata dagli USA, dalla Svizzera, dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dall'ONU e dall'Unione Africana.

Dal aprile 2023, il regime militare guidato da Abdel Fattah al-Burhan e la milizia del suo ex-vice, Mohammed Hamdan Daglo's RSF, sono impegnati in una lotta per il potere. La RSF è stata l'unica parte presente alle trattative svizzere; l'esercito ha mantenuto i contatti con i mediatori tramite chiamate telefoniche.

Stando alle stime dell'ONU, il conflitto nel Sudan ha causato la morte di migliaia di persone. Più di 10,7 milioni di persone sono state sfollate internamente e 2,3 milioni hanno cercato rifugio nei paesi confinanti, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM).

A causa del conflitto persistente, il Sudan è sull'orlo della carestia, con l'aiuto umanitario in gran parte irraggiungibile, come riferito dalle organizzazioni di soccorso, data la situazione attuale.

Nonostante l'assenza di progressi nella risoluzione della guerra civile del Sudan, le parti in conflitto hanno concordato nel fornire "aiuto umanitario senza ostacoli e sicuro". Purtroppo, questo aiuto potrebbe non raggiungere le persone bisognose a causa del conflitto in corso, rendendo il Sudan vulnerabile alla carestia.

