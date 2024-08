Non è il figlio di quella persona che ha inviato un invito a Lilly?

La famiglia di Boris Becker sta per diventare ancora più diversificata con un potenziale terzo matrimonio. Tuttavia, non tutti i suoi parenti potrebbero essere i benvenuti alla cerimonia, inclusi suo figlio Amadeus.

Anche se non c'è stata alcuna conferma ufficiale riguardo al matrimonio di Boris Becker con Lilian de Carvalho Monteiro, pubblicazioni come RTL e altre affermano che gli inviti per il matrimonio, previsto a Portofino, in Italia, sono già stati distribuiti. Come riportato da "Bunte", l'evento è previsto per il 13 e il 14 settembre. La domanda ora è: chi ci sarà quando il 56enne ex campione di Wimbledon ripeterà "lo voglio" per la terza volta?

Sembra che solo un gruppo ristretto sarà invitato, con alcuni membri della vasta famiglia di Becker che non sono stati invitati, come riportato da RTL. Al momento, Anna Ermakova, la figlia di Becker dalla relazione con Angela Ermakova, non ha ancora ricevuto un invito. La relazione tesa tra di loro potrebbe giustificare questa omissione, poiché Anna stessa non è stata in grado di rispondere alle domande su suo padre in una recente intervista su ntv.de.

Tuttavia, un altro dei figli di Becker non sarebbe invitato: il suo figlio di 14 anni, Amadeus, dalla sua unione con Sharlely "Lilly" Kerssenberg. La madre di Amadeus ha confidato a "Bunte" che è rimasto scioccato nell'apprendere la sua esclusione dall'evento. Kerssenberg si è chiesta perché non è stata invitata o perché non ha sentito nulla da suo padre riguardo alla sua decisione.

Barbara Feltus l'unico ospite confermato?

In modo sorprendente, Becker ha recentemente pubblicato foto delle vacanze su Instagram che includono tutti e tre i suoi figli, tranne Amadeus – Noah e Elias, dalla sua prima unione con Barbara Becker (nata Feltus).

Secondo Bild, Barbara Feltus è l'unica delle ex partner di Becker che è stata confermata per partecipare al matrimonio. Sembra altamente improbabile che Kerssenberg partecipi al viaggio a Portofino, data la loro separazione turbolenta. La breve fidanzata precedente di Boris Becker, Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, è anche riportata come non invitata.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare prima della data prevista per il matrimonio, il 13 e il 14 settembre, poiché Boris Becker potrebbe riconsiderare alcune questioni.

Despite the limited guest list, it's worth noting that ['The entertainment'] for the wedding, as reported by "Bunte", includes a performance by singer Andreas Gabalier. Amadeus, Boris Becker's son from his marriage with Sharlely "Lilly" Kerssenberg, laments his absence from this entertaining event.

