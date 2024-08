- "Non devo essere il giocatore figo"

Dal 2002 al 2013, Simon Gosejohann (48) ha reso insicure le strade delle città tedesche con i suoi scherzi nel formato "Comedystreet" - fino a quando tutti lo hanno conosciuto. Ora il formato è tornato: il 7 agosto 2021 partiranno 20 nuovi episodi di "Comedystreet" sulla piattaforma di streaming Joyn.

Quasi nulla è cambiato, perché Gosejohann continuerà a fare scherzi a passanti ignari con una telecamera nascosta nell'ottava stagione. In un'intervista all'agenzia di stampa spot on news, il comico parla di come si sente il ritorno dopo undici anni, della sua opinione sull'evoluzione dell'umorismo, dello scherzo che lo rende a disagio - e di cosa ha fatto durante la pausa di "Comedystreet".

Come ti senti a tornare a "Comedystreet" dopo tutti questi anni?

Simon Gosejohann: Fantastico. Perché è andato esattamente come sempre, perché si è sentito esattamente lo stesso. Perché lo stesso autore e regista c'è stato fin dall'episodio uno, così come mio fratello, che ha fatto la telecamera all'inizio e ora lavora anche come regista. In questa stagione, persino la mia ragazza è stata coinvolta e si è occupata dei costumi. Quindi ero circondato alla perfezione dalle persone che amo, il che ha creato un'atmosfera positiva.

In che modo il formato è cambiato durante la lunga pausa?

Gosejohann: La pausa gioca a favore di un formato con telecamera nascosta. Undici anni di assenza significano che c'è un'intera generazione che è cresciuta senza Comedystreet e che posso ingannare di nuovo. E gli anziani non si ricordano così velocemente... Per quanto riguarda il formato, stiamo tornando alle radici. Brevi 25 minuti in stile clip con molti nuovi personaggi, ma anche i classici personaggi di allora. E questa volta siamo in tre. La conduttrice Sandra Sprünken e l'intrattenitore dei social media Marco Gianni sono a bordo.

Ti aspettavi che "Comedystreet" sarebbe mai tornato?

Gosejohann: Era un po' nell'aria. La tendenza della TV retro ha anche riportato "Il prezzo è giusto". Dal mio punto di vista, il nostro formato non è mai passato di moda. Certo, alcuni clip sono invecchiati male, ma il formato in sé non invecchia, filmiamo all'aperto nella vita reale, nel qui e ora. Certo, devi adattare le idee, è molto importante e anche tanto lavoro questa volta per essere in un frame divertente e aggiornato. Ma sì, era nell'aria.

Pensi che gli scherzi e le reazioni ad essi siano cambiati significativamente in 20 anni? Molti scherzi non si possono fare oggi...

Gosejohann: Non so se siamo sempre stati così estremi. Siamo sempre dipendenti dal consenso delle persone. Non possiamo semplicemente insultarli, perché non vogliono essere in TV con quello. Siamo sempre dipendenti l'uno dall'altro sin dal primo episodio. Le cose che sono successe socialmente, la generazione sveglia, #MeToo e così via, le ho accolte per lo più con favore. Tutto porta a una convivenza sociale rispettosa e valorizzante, che è buona per noi.

Il nostro umorismo non può fare a meno del cringe, è chiaro. Ma è importante restare sullo stesso livello e non scegliere umorismo che metta gli altri in mostra. Non è "Comedystreet", non lo è mai stato. Ci sono chiaramente più argomenti del sessismo, razzismo e body shaming. Voglio dire, la nostra vita quotidiana è piena di assurdità, stranezze, lavori strani, idioti e idioti, quindi c'è sicuramente altro da trovare.

Pensi che l'umorismo stesso sia cambiato significativamente negli ultimi 20 anni?

Gosejohann: È stato fatto molto negli anni 2000. E soprattutto nei confronti delle persone omosessuali, la scatola dei cliché è stata aperta piuttosto brutalmente. Avevamo persino il muratore gay a un certo punto, che potrebbe non aver invecchiato bene, non ne eravamo sicuri. Alla fine abbiamo fatto così: il muratore gay è ora semplicemente eterosessuale e vediamo cosa succede.

Guardando gli scherzi, spesso ci si sente molto imbarazzati per le persone coinvolte. Ti capita mai di trovare i tuoi scherzi imbarazzanti?

Gosejohann: Sono completamente sopra. Mi fa ridere, mi piace fare il buffone nei miei personaggi. Non devo essere il giocatore figo nei miei personaggi, i tipi da buttare sono altrettanto divertenti. Ma quando metto le persone in situazioni imbarazzanti, mi sento a disagio anch'io, non posso farci niente. Quello che fa sentire a disagio il pubblico anche a me come attore fa sentire a disagio.

Quale scherzo ti è rimasto particolarmente sgradevole nella memoria?

Gosejohann: Ad esempio, interpreto un personaggio di malumore: entra nei negozi e si lamenta senza motivo e minaccia di dare una recensione negativa online. È così crudele perché questo sistema di recensioni ha una tale rilevanza e impatto. Ha scosso veramente le persone con cui ho fatto questo scherzo: perché solo una stella? Era veramente imbarazzante costringere una recensione negativa infondata alle persone, soprattutto quando si impegnano tanto nel loro lavoro.

Dove tracci la linea con gli scherzi?

Gosejohann: All'inizio è andato tutto bene con la segretezza perché la gente non se lo aspettava. Un formato che non esisteva da undici anni non era sulla loro lista. Poi è diventato un po' più grande, in alcune città si è diffuso, e poi c'è stato un comunicato stampa. Quindi, abbiamo iniziato a indossare le maschere di nuovo.

Chi è la vittima ideale del "Comedystreet" di Gosejohann?

Gosejohann: Lo facciamo intuitivamente e in base alla situazione. Inoltre, il mio rischio di essere riconosciuto è molto più alto con gli uomini tra i 30 e i 40 anni. Sembra che ridano di più con se stessi e siano più permissivi nel dare il consenso. È anche meglio avvicinare le persone mentre sono sedute, come si dice, non fermare i viaggiatori. Inoltre, siamo in Germania, ci sono ancora altri aspetti come le regolamentazioni e i permessi che preferisco risparmiarti.

Quando sei tornato a fare scherzi per strada dopo tutti questi anni, c'è stato un blocco o sei tornato subito in pista?

Gosejohann: Le notti prima ho pensato molto: le persone sono più aggressive ora? Dove stiamo andando? Ci sono ancora dei centri cittadini come prima o sono stati tutti messi a dormire dalla crisi del corona? Ma il primo giorno di riprese, tutto era esattamente come prima. Vorrei anche dire: ogni pensiero distopico è infondato. Stiamo bene, le persone sono gentili e come chiami nel bosco, così echeggia.

Non sei stato molto presente in TV ultimamente - cosa hai fatto?

Gosejohann: Ho sempre lavorato sodo per trovare i migliori formati possibili. Ho fatto vari programmi televisivi. Ci sono stati alcuni flop lungo il cammino - è così che va quando sei nel settore da più di 20 anni. La questione è sempre come sei posizionato, perché se non hai un contratto esclusivo con una stazione, non ottieni il prossimo formato così velocemente. Sono stato anche ospite molte volte, e quello è stato fantastico. Durante la crisi del corona, sono stato intervistato da Ruth Moschner, e ovviamente ne sono stato grato.

A proposito di colleghi: Simon e Elton erano una volta la squadra televisiva dei sogni. Ancora in contatto?

Gosejohann: Elton e io rimaniamo in contatto. Può passare qualche anno senza contatti, ma non è un problema. Quando ci vediamo di nuovo, è come se fossimo una vecchia coppia sposata. Potremmo vivere separati, ma in prospettiva siamo ancora sposati.

