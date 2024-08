- Non ci sarà più tempo libero per i fuggitivi.

Dopo che un prigioniero è fuggito temporaneamente durante una gita sorvegliata e è stato restituito all'Ospedale Distrettuale di Mainkofen a Deggendorf, non gli saranno più concesse ulteriori pause, come annunciato da un portavoce del distretto della Bassa Baviera. Il 24enne è stato trasferito in una sezione di alta sicurezza. Era fuggito dai suoi accompagnatori giovedì pomeriggio durante una visita al cinema a Plattling e catturato alle 23:30 circa grazie ai suggerimenti dei testimoni e a una vasta operazione di ricerca della polizia.

Nel 2022, l'uomo è stato condannato dal tribunale regionale di Deggendorf a essere ricoverato in un ospedale psichiatrico per omicidio colposo. Dal 2023, gli erano state concesse pause a causa di un percorso terapeutico di successo, comprese le gite sorvegliate fuori dalle mura dell'ospedale. L'obiettivo era quello di facilitare la sua reintegrazione nella società e nella vita quotidiana.

Opportunità Colta

Giovedì, l'uomo era accompagnato da tre specialisti psicologici e un interno. Durante le gite, viene valutata la capacità del paziente di far fronte all'esterno dell'ospedale. Al cinema, l'uomo ha chiesto di usare il bagno. Un malinteso nella comunicazione tra gli accompagnatori ha creato un momento non sorvegliato, permettendo al 24enne di fuggire.

Gli accompagnatori hanno notato la sua assenza dopo due minuti e hanno iniziato subito a cercare. Hanno informato la stazione dell'ospedale, che ha quindi allertato la polizia. "Il tempo dalla visita del paziente al bagno all'inizio della ricerca è stato di sette minuti", ha detto il portavoce del distretto. Secondo le informazioni attuali, si sospetta un tentativo spontaneo di fuga da parte del cittadino somalo.

Ricerca in Grande Scala

La polizia ha classificato l'uomo come "estremamente pericoloso" e ha dispiegato un gran numero di ufficiali, un elicottero, un drone e un addestratore di cani per cercare il fuggiasco. Secondo le dichiarazioni del distretto, il pericolo rappresentato dall'uomo era considerato immediato, citando tra gli altri fattori il suo trattamento farmacologico.

Dopo che il 24enne è stato catturato dalla polizia, si è arreso senza resistenza e è stato restituito. Poiché aveva abusato della pausa concessa, non saranno prese ulteriori misure del genere per il momento. A seguito di questo incidente, le procedure per le pause all'Ospedale Distrettuale di Mainkofen della clinica psichiatrica forense saranno riviste e, se necessario, adeguate per minimizzare il rischio di futuri tentativi di fuga, ha detto il portavoce.

La fuga temporanea dell'uomo durante la visita al cinema è stata un'istanza preoccupante di crimine, in quanto ha violato le condizioni delle sue pause. A causa di questo incidente, le procedure dell'ospedale per le pause potrebbero subire modifiche per prevenire futuri tentativi di fuga.

Leggi anche: