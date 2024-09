- "Non c'è tradizionale buco d'acqua": il bar proibisce l'uso casual di pantaloni

Dopo Incontri Negativi con Uomini in Pantaloni da Ginnastica, il Proprietario di un Ristorante di Pforzheim Adesso respinge i Clienti Malvestiti e Li Avverte con un Cartello. Gli Uomini in Pantaloni da Ginnastica Hanno Mancato di Rispetto e Addirittura Imbrattato la Sua Proprietà, Ha Spiegato Lamros Petrou del Art Cafe. "Non Siamo un Bar, Non un locale Da Bassa Categora, Siamo un Caffè," Ha Ribadito. In Precedenza, Quando Confrontava i Clienti Sulla loro Tenuta, Spesso Veniva Sfidato, con la Domanda: "Dove Sta Scritto?"

Per Alcune Settimane, un Cartello È Stato Posto Vicino alla Porta d'Entrata, che Proibisce Entrambi i Cani e l'accesso in Pantaloni da Ginnastica - Segnato con un Bordo Rosso e una Barra Sotto. Petrou Sostiene che Non Si Tratta di un Rigido Codice di Abbigliamento, Ma di Mantenere un Aspetto Pulito. "I Pantaloni da Ginnastica Non Sono il Problema," Ha Detto - Sono le Persone che Li Indossano. Spesso Osserva Persone che Indossano gli Stessi Pantaloni per Giorni. Questo È Sciatto. La "Pforzheimer Zeitung" Ha Inizialmente Riferito Questa Notizia.

I Gastronomi Hanno il Diritto di Rifiutare il Servizio

In Particolare, Si Tratta di Pantaloni da Ginnastica Grigi. "Quei Tipi di Pantaloni e Quegli Uomini in Pantaloni da Ginnastica, Se Li Fosse Lasciati Entrare, Mi Distruggerebbero il Locale," Ha Detto Petrou. Si Può Permettere di Respingere i Suoi Clienti. I Cartelli Stanno Già Avendo un Impatto, Soprattutto nel Far Senti a Suo Agio le Giovani Donne. Non Ha Problemi con Pantaloni Larghe e Comode o Persino con Pantaloni da Ginnastica Moderni e alla Moda. I Pantaloni da Ginnastica Possono Essere Appropriati Oggi.

Tali Regole Sono Legali, Secondo un Portavoce dell'Associazione dei Ristoratori di Baden-Württemberg, Dehoga. "All'interno dei loro Diritti di Casa, i Gastronomi Possono Stabilire un Codice di Abbigliamento per il loro Stabilimento, Non C'è Problema," Ha Detto Daniel Ohl all'Agenzia Tedesca di Stampa. La Chiave È Rispettare le Regole della Legge Sulla Parità di Trattamento Generale - Ad esempio, Nessuno Viene Discriminato per la Sua Origine Etnica o Religiosa.

L'Origine o la Religione Non Hanno Fatto la Differenza per la Decisione di Petrou. La Sua Clientela Va Dai 18-Ennati agli 80-Ennati, Studenti, Lavoratori, Clienti Fissi e Visitatori Occasionali. "Ho un Po' di Tutto," Ha Detto (Espressione Colloquiale per 'Ho un Po' di Tutto'). "Ma Non Ho Nessuna Feccia." L'importante È che "Le Persone Si Comportino Decentemente."

Il Suo Giudizio Dopo le Prime Settimane: "Tutti Si Sentono a Suo Agio, Così Deve Restare." Sta Persino Pensando di Mostrare una Versione Più Grande del Cartello.

Aspetto Pulito vs. Tenuta Sciatta

La Gente di Pforzheim Generale È d'Accordo. Molti Passanti Hanno Espresso la loro Comprensione in un Sondaggio. Johannes Engeln L'ha Definito un Esperimento di Successo. La Maggioranza dei Sostenitori Cita "Decoro" e che i Jeans Sembro Più Puliti. Un Aspetto Disordinato con i Pantaloni da Ginnastica Va Bene per Casa. Solo un Uomo Ha Etichettato il Divieto di Petrou "Sgradevole." Ognuno Ha il Diritto di Vivere Come Sceglie.

Si Deve Vedere le Regole dell'Abbigliamento in un Contesto più Ampio, Ha Detto Ohl di Dehoga: "Un'esperienza Gastronomica Include Anche un Certo Atmosfera. E gli Ospiti Aiutano a Determinare l'Atmosfera in Misura Molto Elevata." Anche il Costume da Bagno Viene a volte Proibito.

Petrou Non È il Primo Locandiere ad Abolire i Pantaloni da Ginnastica. Colleghi Hanno Preso Tale Azione a Stoccarda e Mülheim an der Ruhr nella Renania Settentrionale-Vestfalia negli Ultimi Anni.

