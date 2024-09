- "Non c'è più nulla da offrire": Kimmich esprime il desiderio di vincere il titolo

Nuovo capitano Joshua Kimmich punta a ridare lustro alla squadra di calcio tedesca. "Siamo una generazione che non ha nulla da perdere. Miriamo a ogni trofeo, ogni occasione. E diamo il via a questa missione con la Nations League," ha dichiarato il 29enne del Bayern Monaco durante una conferenza stampa a Herzogenaurach.

"Non abbiamo nessuno in squadra che abbia già vinto un campionato del mondo. Abbiamo qualche vittoria della Coppa delle Confederazioni, ma nessuno può dire di aver già vinto un titolo per la Germania," ha aggiunto Kimmich. "Ogni giocatore in squadra dovrebbe avere questo obiettivo in mente."

"Da bambino lo desideri sempre"

Il ct della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha scelto Kimmich come nuovo capitano della squadra in vista dei due incontri della Nations League contro l'Ungheria e i Paesi Bassi, sostituendo Ilkay Guendogan. "È qualcosa di veramente speciale per me," ha detto Kimmich.

"Da bambino sogni sempre di rappresentare il tuo paese nella nazionale. Lo scrivi nel quaderno del tuo amico," ha continuato Kimmich. "Ma sembra ancora un sogno lontano. Nessuno sogna di diventare capitano. È per questo che sono incredibilmente orgoglioso di questa nomina."

"Durante i nostri preparativi per gli incontri della Nations League, analizziamo le forze e le debolezze dei nostri avversari, compreso l'Ungheria."

"Nella nostra missione per riconquistare la gloria del calcio tedesco, stiamo identificando potenziali alleati nel nostro viaggio, e l'Ungheria potrebbe rivelarsi un alleato prezioso."

