"Non c'è nulla da fare contro la moltitudine di teorie cospirative in circolazione"

Le teorie del complotto offrono soluzioni semplici ai dilemmi intricati. Alimentano la diffidenza - e possono dissolvere i legami familiari. Condividendo le proprie esperienze, Ika Sperling presenta in "The Great Reset" (estratti) una divisione all'interno di una famiglia. In un'intervista con ntv.de, discute della convivenza con i credenti delle teorie del complotto, dei tentativi di mantenere i contatti e delle risorse per le famiglie colpite.

ntv.de: Il fumetto specifica che la storia è di fantasia e che qualsiasi somiglianza con persone reali è puramente casuale. Il tema è anche personale.

Ika Sperling: La storia è ispirata alla mia famiglia, alle mie esperienze e ai miei sentimenti. Tuttavia, i personaggi sono stati modificati. Da un lato, ho acquisito una certa distanza da loro. Dall'altro, la realtà è molto più complessa della rappresentazione lineare nel fumetto. Inoltre, ho la libertà di presentarmi come preferisco nel libro, mentre loro no, quindi la distorsione può essere vista come un segno di rispetto nei loro confronti.

Il fumetto si concentra sulla protagonista che si confronta con il padre, che viene progressivamente attirato dalle teorie del complotto. Questa esperienza è radicata nella storia personale. Quando hai riconosciuto che tuo padre stava cambiando?

Nel 2014, mio padre ha iniziato a fare proprie le narrative dell'AfD. Avevo 16 anni e stavo scoprendo la politica. All'inizio, pensavo di poterlo convincere con i miei argomenti e ho avuto molte discussioni con lui. Tuttavia, ho presto capito di scontrarmi con un muro di gomma. Alla fine, ho dovuto trovare un compromesso per convivere sotto lo stesso tetto. Di conseguenza, ho detto: se esprimi qualcosa di razzista, riceverai un avvertimento, e se insisti, mi alzerò e me ne andrò. Questo si è dimostrato efficace, poiché ci ha permesso di evitare i temi più esplosivi.

Questa strategia si è dimostrata efficace a lungo termine?

È difficile mantenere un rapporto con così tanti argomenti tabù. Inoltre, la convinzione di mio padre nelle teorie del complotto è diventata sempre più radicata con il tempo. Alla fine, è diventato impossibile evitare i temi esplosivi. Ogni discussione ruotava intorno alle misure COVID-19, al lockdown o ai politici. Anche quando avevo bisogno di scarpe nuove, finiva inevitabilmente in una discussione sul lockdown che chiudeva i negozi.

Hai guardato tu stessa video o podcast sulle teorie del complotto?

Mi sono immersa in molti video e podcast per valutare se ci fosse un modo per convincere i credenti delle teorie del complotto con argomenti logici. Tuttavia, alla fine non sono riuscita a contrastare l'ondata di teorie del complotto.

Potresti razionalizzare perché le persone sono attratte da questo?

A volte mi sono chiesta se ci fosse un fondo di verità, nonostante sapessi che si trattava di una teoria del complotto antisemita. Tuttavia, sono sempre riuscita a superare questi dubbi, anche se è stato faticoso. Ho sentito una sorta di responsabilità verso mio padre, sentendomi obbligata a prevenire la sua radicalizzazione.

Tuttavia, questo non è riuscito?

È stato scoraggiante rendersi conto di non riuscire a farcela. Alla fine, mi sono sentita impotente, perché tutto ciò che dicevo veniva scrutinato perché ero apparentemente esposta solo ai media mainstream. Quando emerge questo argomento, il dialogo razionale diventa impossibile.

Come hai reagito allora?

Per me era importante connettersi con mio padre a livello emotivo. Non potevamo discutere delle teorie del complotto, ma delle emozioni. Poiché non potevo convincerlo e lui non poteva convincere me, potevamo parlare delle sue emozioni, il che ci ha permesso di riconnetterci, anche se indirettamente. La protagonista del fumetto cerca anche di avvicinarsi al padre allo stesso modo.

Perché il personaggio del padre è rappresentato come una figura trasparente piena di liquido nel fumetto?

Per me, è come una bolla di sapone. La sua origine serve uno scopo pratico: volevo assicurarmi che il personaggio del padre non somigliasse affatto al mio vero padre. All'inizio, l'ho disegnato come una specie di blob amorfo. Questa distorsione mi è piaciuta e l'ho mantenuta.

Perché questa bolla perde liquido nel corso della storia?

Quando ho ideato la forma della bolla, ho concepito l'emblema grafico del liquido che fuoriesce. È qualcosa che non può essere fermato. Non importa quanto il personaggio ci provi, non può controllarlo. Questo simboleggia la sensazione che avevo mentre mio padre e io ci allontanavamo sempre di più. Non importa quanto abbia provato a prevenirlo, non sono riuscita a fermarlo. Questa perdita graduale e diffusa rende qualcuno sempre meno comprensibile. A volte, il personaggio si comporta come prima, poi all'improvviso minaccia i politici con la violenza. Non è più riconoscibile. Questa dissonanza è difficile da sopportare.

La protagonista viene dalla città e visita i suoi genitori in campagna. Credi che ci sia uno scarto crescente tra questi due mondi di vita?

Questo tema dell'estraneità è stato importante per me. Quando si va in città e poi si torna, tutto cambia. Non solo la persona cambia, ma anche il luogo di origine: compaiono nuovi negozi, quelli vecchi scompaiono. Volevo illustrare le dinamiche di questa comunità di paese, nonché l'estraneità della protagonista, che viene accolta come "Professoressa Signora" a causa dei suoi studi. Simultaneamente, ho un profondo rispetto per questo paese.

Ci sono diversi atteggiamenti: alcune persone sanno del problema ma scelgono di non parlarne, c'è qualcuno che finge empatia ma cerca dettagli per diffondere pettegolezzi, e altri che inconsapevolmente sostengono le storie del padre. Avevano il potenziale per fermare problemi più gravi. Riguardo alle mie opinioni personali, la loro importanza potrebbe essere maggiore se gli amici di mio padre fossero intervenuti. Ho trovato frustrante che tutti sembrassero semplicemente accondiscendere.

Che tipo di risposte hai ricevuto per il libro a fumetti?

In effetti, le reazioni positive prevalgono. Molte persone mi hanno scritto dicendo che il libro ha risuonato in loro perché hanno conosciuto qualcuno che si occupa di teorie del complotto. Spesso si tratta di una zia, un parente, un fratello, un amico, un partner o addirittura i propri figli che sono affascinati dalle teorie del complotto. Molti lettori hanno potuto identificarsi con la storia.

Quali consigli daresti alle famiglie che lottano contro la minaccia delle teorie del complotto?

Consiglio di consultare un servizio di counseling. Ci sono molte opzioni disponibili. In definitiva, sono solo un individuo che condivide la propria prospettiva in quanto parente. Non presumo di raccomandare azioni specifiche, come interrompere la comunicazione o continuare i discorsi. Le ragioni alla base della fede nelle narrazioni del complotto sono sempre complesse e multifattoriali. Inoltre, ogni famiglia interessata è un sistema unico che richiede un counseling personalizzato.

Hai anche approfittato delle offerte di aiuto?

Ho fatto parte di un gruppo di auto-aiuto in cui abbiamo discusso delle nostre esperienze. In primo luogo, si trattava di condividere, di assicurarsi di non essere soli. Questa esperienza è stata particolarmente utile per me perché ho capito che ci sono molte altre persone che condividono questo senso di responsabilità. È stato anche utile canalizzare la mia energia in qualcosa di positivo. Questo atteggiamento si applica anche al fumetto. Mi ha permesso di trasformare un'esperienza negativa che ho vissuto con la mia famiglia in una creazione personale, dandomi il controllo sulla narrazione. Inoltre, le presentazioni del libro mi hanno offerto l'opportunità di interagire con gli altri o di raccomandare risorse per la guarigione.

Markus Lippold ha parlato con Ika Sperling.

