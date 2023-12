Non c'è niente di simile", dice il kayaker Dane Jackson dopo essere sceso per 300 metri lungo le cascate

L'americano ha portato il suo caratteristico kayak rosa su alcune delle cascate più remote del mondo, ma poche, a suo dire, sono paragonabili alla Gola di Santo Domingo in Messico, che ospita il tratto di acque bianche più ripido e percorribile del mondo.

Seppellite nel profondo della giungla nello stato meridionale del Chiapas, le quattro cascate sono ben isolate dalla civiltà, tanto pericolose quanto paradisiache per i kayaker come Jackson.

"È uno di quei tratti che non si può credere che esistano", racconta Jackson alla CNN Sport, alcune settimane dopo aver disceso il tratto di acqua bianca a marzo.

La pista scende di oltre 300 piedi nello spazio di 0,2 miglia ed è suddivisa in quattro sezioni: Angel Wings, The Dome, Toboggan e Raw Dog.

Le prime due sono le più alte e quindi le più impegnative: Angel Wings scende di circa 80 piedi e si immette quasi direttamente in The Dome, che è di 85 piedi.

"Sono molto particolari", dice Jackson, "in particolare le prime due cascate: sono molto ravvicinate, il che significa che dalla prima grande cascata più impegnativa a quella successiva non c'è quasi tempo.

"Bisogna assicurarsi di essere in linea, ed è per questo che abbiamo dato priorità alla sicurezza intorno a quella particolare cascata".

Come parte di queste precauzioni di sicurezza, Jackson e il suo team hanno controllato i livelli dell'acqua e studiato l'area circostante, quindi hanno montato delle corde su entrambi i lati del fiume per aiutare ad estrarre il materiale se qualcosa fosse andato storto.

L'intero tratto è ad alto rischio, soprattutto perché l'ospedale più vicino è a quasi due ore di macchina. Con una cascata che si getta direttamente in un'altra, anche un piccolo errore in cima alla discesa può creare problemi in seguito.

Jackson e il suo amico Bren Orton sono diventati solo la quarta e la quinta persona a completare l'intera sequenza, secondo il rappresentante di Jackson, a causa della potenziale pericolosità di cascate così grandi e vicine.

Rush Struges, Rafa Ortiz e Evan Garcia sono stati i primi a percorrere le cascate da cima a fondo nel 2013.

"È un luogo molto remoto", dice Jackson, "quindi devi essere sicuro di fidarti della tua decisione di percorrerlo e anche delle persone che ti aiutano".

Il 29enne Jackson si trova a suo agio nella discesa di una gola isolata come nelle competizioni internazionali, avendo vinto quattro titoli di campione del mondo di freestyle dal 2013.

Tre anni fa, ha disceso la cascata del Salto del Maule, in Cile, che è la seconda più alta discesa di una cascata nella storia, un'esperienza che ha paragonato a una "caduta dalla faccia della terra".

I risultati di Jackson in questo sport non sono forse del tutto sorprendenti se si considera il suo background familiare. Suo padre, Eric, è stato un kayaker olimpico e campione del mondo di freestyle, mentre sua sorella, Emily, ha vinto anch'essa titoli mondiali.

Ma questo non impedisce alla famiglia di Jackson di essere in ansia quando si imbarca in un grande progetto, come la sua discesa nella Gola di Santo Domingo.

"Mio padre è un kayaker professionista, mia sorella è una kayaker professionista, mia madre è stata presente in ogni momento", dice Jackson. "Penso che soprattutto mia madre e mia sorella non amino quando faccio cose grandi come questa.

Di solito faccio sapere loro solo dopo il fatto cosa è successo, cosa sto facendo...". Sono sempre entusiasti quando le cose vanno bene".

Tra i pericoli presentati dall'ultima sfida di Jackson nella Gola di Santo Domingo c'era anche un promemoria del motivo per cui si è innamorato del kayak.

"Farlo bene e in sicurezza e trovarsi in fondo con i propri amici?", dice. "Non c'è niente di meglio".

