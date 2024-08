- Non avevo alcuna preferenza o interesse per la questione.

Quando il film "Batgirl", che era quasi ultimato, è stato improvvisamente accantonato poco prima della sua premiere di agosto 2022, ha scatenato un putiferio a Hollywood e nella comunità dei film di supereroi. Tuttavia, Michael Keaton, il 72enne attore di Batman che aveva già concluso le sue scene per il progetto, sembra non essere turbato dalla sua cancellazione, suggerendo che i fan potrebbero mai assistere a esso. In una conversazione con la rivista GQ, quando gli è stato chiesto se aveva trovato la fine di "Batgirl" scoraggiante, Keaton ha risposto con nonchalance, "Non particolarmente, non mi ha colpito in un modo o nell'altro".

"Batgirl" è stato un "soddisfacente guadagno" per Michael Keaton

L'attore, che ha portato per la prima volta il Cavaliere Oscuro sul grande schermo nel 1989 e nel 1992, ha spiegato a GQ che il film "Batgirl" accantonato rappresentava un "grande, divertente, gratificante guadagno" per lui, mostrando le dita per simbolizzare i soldi.

La Warner Bros. Discovery ha deciso di accantonare il film "Batgirl", con Leslie Grace (29) come protagonista, ad agosto 2022. Hanno attribuito la decisione a considerazioni finanziarie e alla necessità di riorganizzare la divisione cinematografica DC. Secondo Variety, una rivista dell'industria dello spettacolo americana, questo movimento potrebbe comportare vantaggi fiscali per la Warner Bros. Discovery, consentendo loro di detrarre i circa 90 milioni di dollari investiti nel film.

although this was a big blow to the involved talent, directors Adil El Arbi (36) and Bilall Fallah ("Bad Boys for Life" and "Ms. Marvel", 38) expressed their sadness and shock upon hearing the news, while Keaton seemed unphased.

