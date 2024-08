- Non arrivano ancora i nuovi controlli di velocità.

L'impulso è venuto dalla pratica della polizia, il parlamento regionale ha dato il via libera alla fine del 2022, ma l'attuazione è bloccata: il controllo della velocità sotto forma di sezioni non può essere implementato nell'Assia-Sassonia a causa della mancanza di tecnologia approvata. Attualmente non esiste un sistema operativo, pronto per il mercato in Europa che possiede un certificato di omologazione del tipo richiesto dal Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), secondo la risposta del Ministero dell'Interno a un'interrogazione parlamentare del deputato SPD Rüdiger Erben.

Il principio del nuovo sistema di controllo della velocità, Section Control: invece di misurare la velocità di un veicolo in un punto specifico, viene misurata la velocità media su più punti di misurazione all'interno di una sezione.

Fino ad ora solo un sistema nella Bassa Sassonia

"Il produttore del sistema finora unico per il controllo delle sezioni nella Bassa Sassonia ha dichiarato nel corso delle ricerche di mercato effettuate dai servizi di ispezione della polizia che non aveva interesse a installare un altro sistema, poiché il sistema installato al momento non era più offerto da questo produttore", ha spiegato il Ministero dell'Interno. Ora è necessario effettuare ricerche di mercato in tutta l'Europa per trovare produttori disposti a far approvare il loro sistema dalla PTB.

Il parlamento regionale aveva aperto la strada ai controlli della velocità basati sulle sezioni per la polizia nell'Assia-Sassonia nel dicembre 2022. Il deputato SPD Erben ha fatto notare che l'impulso per questo è venuto dalla pratica della polizia.

Il Ministero dell'Interno ritiene ancora buona l'idea: i nuovi controlli sarebbero un utile supplemento alle capacità della polizia e potrebbero contribuire a migliorare la sicurezza stradale, ha dichiarato. Subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale sono stati avviati controlli e verifiche tecniche e ricerche di mercato.

