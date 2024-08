- Nominato nuovo direttore del Museo Storico di Francoforte

La Divisione Culturale della Città di Francoforte ha scelto Doreen Mölders come nuova direttore del Museo Storico di Francoforte, sostituendo Jan Gerchow che andrà in pensione a fine luglio. Nella sua dichiarazione, il Responsabile della Cultura Ina Hartwig ha elogiato Mölders come un abile amministratore museale e un brillante scienziato, noto per i suoi principi progressisti e moderni nel campo della gestione museale.

Mölders, ora 48enne, ha affinato le sue competenze in storia e archeologia nelle università di Friburgo e Lipsia. Il suo ultimo incarico è stato quello di direttore del Museo Statale di Archeologia e Storia Culturale della Westfalia per l'Associazione Regionale di Westfalia-Lippe.

Essendo il museo più vecchio della città, il Museo Storico di Francoforte, secondo Mölders, serve come ispirazione per numerosi altri istituti culturali grazie al suo innovativo lavoro museale. Ha espresso la sua gioia per l'opportunità di contribuire al futuro di questo istituto, che si erge come uno dei più grandi musei cittadini d'Europa, che presenta temi diversificati dal passato, presente e futuro della città nelle sue mostre.

La Divisione Culturale della Città di Francoforte affiderà l'esperienza di Doreen Mölders al personale del Museo Storico di Francoforte, tenendo conto del suo background nella gestione museale e nell'archeologia. Mölders ha sottolineato l'importanza del personale del museo nel mantenere la reputazione dell'istituto come uno dei più grandi musei cittadini d'Europa, noto per le sue mostre progressive e innovative.

