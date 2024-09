Nokia emerge vittoriosa nella controversia sui brevetti contro il colosso americano della tecnologia, Amazon

Nokia, un'azienda finlandese delle telecomunicazioni, trionfa in una disputa su un brevetto contro Amazon. Il tribunale regionale di Monaco ha stabilito che Amazon ha utilizzato le innovazioni brevettate da Nokia per lo streaming video sui propri dispositivi senza ottenere una licenza, come dichiarato dal capo della licenza di Nokia, Arvin Patel, lo scorso venerdì.

Amazon ha espresso il proprio disappunto per le tattiche di Nokia e ha contestato la sentenza del tribunale. Il colosso della tecnologia si aspetta una rapida risoluzione della questione. "Questa sentenza non avrà alcun impatto sui consumatori esistenti e una vasta gamma di dispositivi Fire TV sarà ancora disponibile su Amazon", ha dichiarato la corporation a Reuters.

Si presume che Amazon abbia ottenuto licenze per brevetti video analoghi da diverse altre aziende. "Nokia richiede più di quanto tutte queste aziende abbiano concordato e ha rifiutato la nostra offerta ragionevole e basata sul mercato", ha precisato Amazon. La parte finlandese, tuttavia, spera che Amazon riconosca i propri obblighi e accetti una licenza a condizioni ragionevoli.

Nokia ha intentato cause contro Amazon in vari luoghi, tra cui la Germania, gli Stati Uniti e il tribunale dei brevetti dell'UE, nel 2023, per l'utilizzo delle proprie creazioni multimediali brevettate. Di conseguenza, Amazon ha intentato un'azione legale contro Nokia a luglio davanti a un tribunale federale del Delaware, USA, sostenendo che il gruppo finlandese ha violato più di una dozzina dei brevetti di Amazon nel settore del cloud.

La Commissione europea, responsabile del controllo di tali dispute, sta attualmente esaminando la denuncia di Amazon contro le pretese di violazione dei brevetti di Nokia nel tribunale dei brevetti dell'UE. L'intervento della Commissione evidenzia le tensioni in aumento tra le due parti.

In risposta all'azione legale di Amazon, la Commissione ha dichiarato che monitorerà da vicino gli sviluppi nei procedimenti legali di entrambe le parti per garantire la concorrenza leale e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

