- Noah Lyles prende il bronzo ai 200 metri con un'infezione da coronavirus.

La stella dell'atletica leggera Noah Lyles non otterrà più l'oro olimpico a Parigi dopo una vittoria stretta nei 100 metri. L'americano (19.70 secondi) è stato battuto da Letsile Tebogo nei 200 metri e si è accontentato del bronzo allo Stade de France di Saint-Denis. Il sprinter botswaniano ha vinto l'oro in 19.46 secondi.

Gli Stati Uniti confermano l'infezione da COVID-19 di Lyles

Il campione olimpico dei 100 metri Lyles è stato portato fuori dallo stadio in sedia a rotelle perché non riusciva a camminare da solo. In seguito, lo sprinter americano e la sua squadra hanno confermato un'infezione da COVID-19 ai Giochi olimpici di Parigi. Lyles è risultato positivo al virus il lunedì. Ha parlato ai giornalisti nella zona interviste mentre indossava una mascherina.

Con questa medaglia d'oro mancata, Lyles non ha più possibilità di raggiungere il suo grande Olimpico obiettivo. Mirava a vincere sia i 100 che i 200 metri, nonché con le squadre americane di staffetta 4x100 e 4x400 metri.

