Noah Hoffman: l'ex fondista olimpico ha "paura" degli atleti che si esprimono a Pechino 2022

Hoffman, che si è ritirato dallo sci agonistico dopo i Giochi di PyeongChang del 2018, si dice preoccupato per il bilancio dei diritti umani del Partito Comunista Cinese (PCC) e per la mancanza di sostegno da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

All'inizio di questo mese, un funzionario di Pechino 2022 ha dichiarato che gli atleti che dimostrano un comportamento "contrario allo spirito olimpico, in particolare alle leggi e ai regolamenti cinesi" andranno incontro a "certe punizioni".

Il CIO ha successivamente ribadito che qualsiasi forma di protesta non deve avvenire durante le gare o le cerimonie di consegna delle medaglie, ma il Comitato Olimpico ha dichiarato che gli atleti sono liberi di esprimere le proprie opinioni durante le conferenze stampa e le interviste.

"Ho paura per gli atleti che si stanno recando lì, perché gli atleti si trovano in una situazione davvero difficile a causa delle restrizioni sulla parola in Cina", ha dichiarato Hoffman alla CNN Sport.

Gli atleti sono stati avvertiti dal comitato organizzatore che se violano le leggi cinesi saranno puniti, ma le leggi cinesi, quando si tratta di parlare, sono estremamente opache".

"Non è affatto chiaro quale tipo di discorso possa essere considerato illegale".

Hoffman sostiene che la gestione del caso di Peng Shuai dimostra quanto possa essere pericoloso per gli atleti che decidono di parlare contro la Cina.

Lo scorso novembre, si temeva che Peng fosse tenuta in isolamento dal governo cinese dopo aver postato sui social media cinesi un lungo racconto in cui affermava che il vicepremier in pensione Zhang Gaoli l'aveva costretta a fare sesso durante una relazione saltuaria durata anni.

Nel giro di 30 minuti il post è stato eliminato e i censori cinesi si sono messi al lavoro per cancellare ogni traccia della sua accusa, rimuovendo ogni riferimento dalle onde radio cinesi.

Infatti, quando la CNN trasmette la storia, i sensori cinesi cambiano la trasmissione in barre di colore, vietando qualsiasi riferimento alla storia in Cina.

Agli atleti viene detto di procurarsi telefoni cellulari usa e getta

Peng ha poi negato di aver denunciato la violenza sessuale e il CIO è stato costretto a difendere la sua gestione della situazione dopo aver pubblicato le immagini delle videochiamate con la tennista cinese e aver dichiarato che la ragazza è sana e salva.

Tuttavia, non è stata confermata alcuna verifica indipendente del suo benessere.

"Il CIO ha trattato la questione come qualcosa da nascondere sotto il tappeto. Che triste, triste stato di cose", ha dichiarato Christine Brennan, analista sportiva della CNN.

"E il CIO sarà ricordato per questo per molto, molto tempo", ha aggiunto.

Sono state diffuse anche immagini di Peng che partecipa a una gara di sci e che appare con la leggenda del basket Yao Ming a una gara di sci a Shanghai.

Gliattivisti per i diritti umani hanno poi affermato che il CIO stava mettendo Peng a "maggior rischio" e che le videochiamate erano state inscenate.

Il governo cinese non ha riconosciuto le accuse di violenza sessuale. Ma il Ministero degli Esteri ha dichiarato di sperare che le "speculazioni maligne" su di lei cessino.

Rischio di sorveglianza

Personaggi sportivi di alto profilo, tra cui la star dell'NBA Enes Kanter Freedom, hanno anche criticato il trattamento riservato dalla Cina alla comunità uigura, al Tibet, a Taiwan e a Hong Kong.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di ritenere che la Cina stia commettendo un genocidio nei confronti della popolazione uigura. Circa due milioni di persone sono detenute in una rete di campi di internamento e sono sottoposte a torture, sterilizzazioni e privazioni alimentari.

La Cina nega qualsiasi violazione dei diritti umani. Ha insistito sul fatto che i suoi campi di rieducazione sono necessari per prevenire l'estremismo religioso e il terrorismo nell'area.

"Il CIO ha dimostrato di essere molto più interessato a placare le autorità cinesi che a proteggere gli atleti", ha aggiunto Hoffman.

"Purtroppo, abbiamo visto il CIO lavorare con il PCC per insabbiare la storia di Peng Shuai e ignorare le sue accuse di violenza sessuale, invece di lavorare per proteggerla".

Hoffman si è scagliato contro la Cina anche dopo essere stato avvertito della mancanza di privacy.

I comitati olimpici nazionali di diverse nazioni occidentali hanno avvertito gli atleti di lasciare a casa telefoni e dispositivi personali e di utilizzare telefoni temporanei a causa dei rischi di sicurezza e sorveglianza.

"Sono spaventato per gli atleti diretti a Pechino", ha detto Hoffman. "Agli atleti viene detto di procurarsi telefoni usa e getta e computer a noleggio, perché a Pechino non avranno alcuna privacy digitale".

La Cina ha ripetutamente condannato qualsiasi tentativo di politicizzare lo sport, affermando che il boicottaggio diplomatico da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi è basato su "pregiudizi ideologici", "bugie e voci" e un tentativo di disturbare i Giochi.

Non vale la pena di rischiare

Sebbene Hoffman dica di essere sempre stato schietto, ammette di aver evitato argomenti controversi durante la sua carriera di atleta.

Il 32enne, che di recente ha collaborato a un'iniziativa con il Purple Project per raccogliere fondi e sensibilizzare i rifugi per gli abusi domestici, vuole che gli altri atleti usino le loro piattaforme per parlare degli argomenti che più li riguardano.

Tuttavia, consiglia agli atleti diretti a Pechino 2022 di aspettare di essere a casa prima di parlare.

"Prima di tutto, penso che agli atleti dovrebbe essere sempre permesso di parlare. Penso che siano prima di tutto esseri umani e che, come ogni essere umano, abbiano il diritto di esprimere la propria opinione", aggiunge.

Non credo che gli amministratori dello sport abbiano il diritto di limitare l'espressione degli atleti".

"Ma una volta che gli atleti sono in Cina, non vale la pena rischiare che vengano a fare una dichiarazione politica.

"Spero che nessun atleta si trovi in una situazione come quella in cui si trova ora Peng Shuai".

Hoffman ora lavora con Global Athlete, un movimento che cerca di dare agli atleti una voce unitaria per prendere le proprie decisioni.

La speranza è quella di appianare lo "squilibrio di potere" tra atleti e amministrazioni sportive.

Le critiche del CIO

In particolare, Hoffman vuole vedere cambiamenti radicali nel CIO e ha invitato gli atleti, così come gli organi politici, a garantire che l'organizzazione sia ritenuta responsabile delle sue azioni, in particolare per quanto riguarda i diritti umani.

"Il Movimento Olimpico non esiste senza gli atleti e questo tipo di influenza è fondamentale quando si cerca di cambiare un'organizzazione così radicata come il CIO", afferma.

"Il CIO opera davvero come un'organizzazione autoritaria. A questo punto, non sono pienamente responsabili nei confronti di nessun governo, di nessuno sponsor o sostenitore finanziario. Di certo non sono responsabili nei confronti degli atleti".

"Il CIO usa gli atleti per legittimare il proprio operato, anziché ascoltare gli atleti, negoziare con loro, rispondere alle loro esigenze".

Il CIO non ha ancora risposto alla richiesta di commento della CNN in merito al commento di Hoffman, ma in precedenza aveva dichiarato alla CNN: "I Giochi Olimpici sono l'unico evento che riunisce il mondo intero in una competizione pacifica".

Data la diversa partecipazione ai Giochi Olimpici, il CIO deve rimanere neutrale su tutte le questioni politiche globali".

"In ogni momento, il CIO riconosce e sostiene i diritti umani, come sancito sia nei Principi fondamentali della Carta olimpica che nel suo Codice etico.

"Siamo responsabili di garantire il rispetto della Carta Olimpica per quanto riguarda i Giochi Olimpici e prendiamo questa responsabilità molto seriamente.

"Tutte le parti interessate devono garantire il rispetto dei principi della Carta olimpica nel contesto dei Giochi".

Il CIO ha anche creato la Commissione Atleti che, a suo dire, funge da collegamento tra gli atleti e l'organizzazione.

Le Olimpiadi invernali di Pechino inizieranno il 4 febbraio.

