- "No video games": notizie amare per i giocatori di basket olimpici

Dennis Schröder e Franz Wagner erano sul campo, delusi, circondati dalle festose celebrazioni francesi dopo che il loro sogno olimpico era finito. Le acclamazioni del gigante di 2.24 metri Victor Wembanyama hanno colpito particolarmente i campioni di basket tedeschi. La brama per la finale olimpica è rimasta insoddisfatta per la squadra di Schröder in modo amaro dopo la drammatica sconfitta per 69:73 (33:33).

Invece, la squadra della Federazione Tedesca di Basket ora lottará per la medaglia di bronzo sabato (11:00) a Parigi. I loro avversari saranno o le stelle NBA degli Stati Uniti o della Serbia. "Non è un videogioco. Non giochiamo sempre alla perfezione. Siamo tutti umani e impareremo da questo," ha detto Franz Wagner.

Poco tempo fino alla partita per il bronzo

La Francia si è vendicata in modo impressionante davanti a 15.000 tifosi entusiasti per la loro chiara sconfitta nel turno preliminare a Lille. Schröder è stato il miglior marcatore tedesco con 18 punti. L'allenatore Gordon Herbert, che se ne va dopo tre anni, ha detto prima della sua ultima partita: "Non penso che abbiamo giocato la nostra migliore partita. Ma questo fa parte dello sport. Non ci siamo arresi." Il canadese poi passerà a FC Bayern.

Decisivi nella fase finale avvincente sono stati l'errore di Franz Wagner e il tiro libero sbagliato di Schröder. "È difficile per noi. Meritavamo di passare in finale. È una dura sconfitta, ma dobbiamo rimbalzare in fretta," ha detto Andreas Obst, che questa volta non è stato un fattore come nel successo della semifinale del Mondiale contro gli Stati Uniti.

Per la squadra tedesca, che ha subito un calo di prestazioni nella seconda metà, è stata la prima sconfitta in una partita di torneo dal semi-finale perso contro la Spagna al Campionato Europeo casalingo del 2022. La squadra del Mondiale dello scorso anno sotto la guida di Herbert aveva conquistato il titolo senza sconfitte.

Nowitzki torna in sala

"Per una squadra tedesca diventare campione europeo di bronzo, campione del mondo e poi raggiungere le semifinali olimpiche - non avrei mai pensato che fosse possibile," ha detto la leggenda del basket Dirk Nowitzki all'agenzia di stampa tedesca prima del duello con la squadra ospitante. Nella sua epoca, la Germania ha vinto il bronzo al Mondiale del 2002 e l'argento al Campionato Europeo del 2005. Nowitzki non è andato oltre il turno preliminare alle Olimpiadi.

Il campione NBA era anche in prima fila per la semifinale. Ha visto una squadra tedesca che, a differenza della partita dei quarti contro la Grecia, era attenta fin dall'inizio. Schröder e Franz Wagner hanno preso subito il controllo e la Germania si è portata rapidamente in vantaggio per 11:2. Il campione del mondo aveva il gioco sotto controllo nella Bercy Arena sorprendentemente non sold-out.

Wembanyama parte piano

I francesi, con il centro NBA Rudy Gobert inizialmente in panchina come nella partita dei quarti contro il Canada, hanno faticato all'inizio. La giovane promessa del basket Wembanyama non ha trovato il ritmo e non ha segnato punti o rimbalzi nel primo quarto.

Senza il gigante ventenne di San Antonio, gli ospiti hanno trovato il loro ritmo. La Germania ha preso la partita troppo alla leggera, permettendo alla Francia di ridurre il divario a due punti (16:18). Herbert ha reagito e ha fatto entrare Nick Weiler-Babb e Isaac Bonga per energia fresca in difesa. Alla fine del primo quarto, la Germania era in vantaggio per 25:18.

Difesa a tutto campo da entrambe le parti

Ma la Francia era un avversario completamente diverso questa volta rispetto alla chiara vittoria per 85:71 di Schröder e compagni a Lille una settimana fa. Gli ospiti avevano dato ai tedeschi una lezione in modo impressionante. Questa volta, la squadra dell'allenatore Vincent Collet ha combattuto con una difesa aggressiva.

Nell'attacco tedesco, non è venuto fuori molto nella seconda metà, con i campioni del mondo che sono riusciti a segnare solo otto punti. Alla fine del primo tempo, i francesi avevano pareggiato a 33:33, grazie in gran parte al significativo miglioramento del 7'2" Wembanyama, che ha segnato sette punti.

I campioni del mondo hanno lottato in attacco nella seconda metà, con Franz Wagner, che era stato eccezionale nel primo confronto con la Francia con 26 punti e spettacolari schiacciate, a fatica a superare la difesa aggressiva dei francesi.

Andando nell'ultimo quarto, la Germania era in svantaggio di sei punti e le loro difficoltà offensive sono continuate. Guidati da Guerschon Yabusele, la Francia si è portata in vantaggio, con Wembanyama che ha segnato un tiro da tre punti per dare alla Francia un vantaggio di 10 punti (63:53).

Sostenuti dai loro tifosi, la Francia è andata in una serie di punti e ha bruscamente posto fine alle speranze di medaglia d'oro della Germania. Un tardivo recupero, guidato da un tiro da tre punti di Franz Wagner nell'ultimo minuto, non è stato sufficiente a colmare il divario.

