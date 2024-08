No, Taylor Swift non ha appoggiato Kamala Harris in una foto

Questa settimana, una foto condivisa da Swift che includeva un'ombra di una donna in un completo — che potrebbe essere simile a uno che avrebbe potuto indossare la Vicepresidente Kamala Harris — ha fatto sì che alcuni fan suggerissero che la superstar aveva nascosto un enorme uovo di Pasqua, dando la sua endorsement presidenziale a Harris.

Ma non è così.

L'immagine in questione, pubblicata mercoledì su Instagram di Swift in una carrellata di dieci immagini, mostra Swift al centro del palco mentre si esibisce a Varsavia, in Polonia. In background dell'immagine, una donna in un completo è ritratta mentre si allontana dal palco. Alcuni hanno ipotizzato che la donna ritratta fosse un'ombra di Harris, ma in realtà è una delle cantanti di supporto di Swift, che indossano completi durante il particolare set che è stato ritratto nel post di Swift. Un'analisi più attenta dei post di Swift da altre tappe del tour, mostra le performers di background ritratte in modo più chiaro nei costumi del completo.

Inoltre, la donna nell'ombra scambiata per Harris indossa stivali, parte dei costumi delle performers visibili in altre foto del tour. (Aunque la vicepresidente è stata fotografata con gli stivali prima, di solito indossa décolleté o, più recentemente, sneakers con i suoi completi.)

Altre prove di nessuna endorsement? La didascalia di Swift non ha fatto riferimento a nulla che evocasse la politica.

“Oh, ho adorato quegli spettacoli di Varsavia così tanto!!! La nostra prima volta mai a esibirci in Polonia, ma non sarà l'ultima,” Swift ha scritto con la carrellata di foto. “Ho seriamente passato il momento migliore 😆 Inoltre, voglio ringraziare quegli splendidi pubblico per averci resi il primo tour a esibirsi per 3 serate di fila nel vostro stadio!!!”

Tuttavia, alcuni sostenitori di Harris hanno ancora pensato di aver colto un indizio.

“Taylor Swift ha appena endorsement a bassa voce Kamala Harris e MAGA sta perdendo la testa,” il gruppo Call to Activism ha scritto su X.

CNN ha contattato i rappresentanti di Swift per un commento.

Swift ha pubblicato l'immagine poche ore prima che gli organizzatori annullassero tre dei suoi concerti in Austria dopo che le autorità hanno detto di aver impedito un attacco terroristico pianificato per la tappa di Vienna del suo tour.

Il passato politico di Swift

I sostenitori, gli esperti politici, i personaggi pubblici e probabilmente la campagna di Harris stessa sono attenti a un'eventuale endorsement di Swift, chiedendosi se — o quando — potrebbe arrivare.

Una delle stelle più influenti del pianeta, l'endorsement di Swift potrebbe avere un grande impatto sui suoi milioni di fan in tutto il mondo.

In effetti, una comunità di “Swifties per Kamala” è già emersa, senza la partecipazione della star, con migliaia di fan di Swift che creano braccialetti dell'amicizia per sostenere Harris e manifestano il loro sostegno alla vicepresidente rumorosamente sui social media.

Swift non ha ancora parlato di Harris o dell'ex Presidente Donald Trump in questo ciclo elettorale, ma ha endorsed il Presidente Joe Biden e Harris nella loro corsa alla Casa Bianca nel 2020.

“Il cambiamento di cui abbiamo bisogno di più è eleggere un presidente che riconosce che le persone di colore meritano di sentirsi al sicuro e rappresentate, che le donne meritano il diritto di scegliere cosa succede ai loro corpi e che la comunità LGBTQIA+ merita di essere riconosciuta e inclusa,” Swift ha detto a V magazine in ottobre 2020 circa la sua endorsement. “Tutti meritano un governo che prende sul serio i rischi per la salute globale e mette la vita dei suoi cittadini al primo posto. L'unico modo in cui possiamo iniziare a migliorare le cose è scegliere leader che sono disposti ad affrontare questi problemi e trovare modi per risolverli.”

Su social media in quel momento, Swift ha condiviso la copertina della rivista e ha scherzato, “È così appropriato che sia uscito la notte del dibattito per la VP. Starò a guardare e sostenendo @KamalaHarris urlando alla tv tanto.”

Nel 2020, Swift ha twittato su Trump, scrivendo: “Dopo aver acceso i fuochi del suprematismo bianco e della razzismo per tutto il tuo mandato, hai l'audacia di fingere superiorità morale prima di minacciare la violenza? 'Quando inizia il saccheggio inizia lo sparare'??? Ti voteremo fuori a novembre.”

Swift si è tenuta alla larga dalla politica per la prima decade della sua carriera. Ma nel suo documentario del 2020 “Miss Americana”, ha espresso rimpianto per non aver parlato prima.

In una scena in cui suo padre le ha detto che avrebbe potuto affrontare critiche e scrutinio dei media per parlare contro Trump, Swift ha risposto: “Non mi interessa se scrivono quello. Gli ho detto che sono triste di non averlo fatto due anni fa, ma non posso cambiare quello. Sto dicendo ora che questa è una cosa che so che è giusta ... Devo stare dalla parte giusta della storia.”

Le speculazioni su un endorsement del 2024 da parte di Swift sono andate avanti per mesi. In vista del Super Bowl, i media di destra e alcuni repubblicani hanno suggerito che Swift fosse parte di un'ipotetica cospirazione organizzata dall'NFL e dal Partito Democratico per consegnare le elezioni presidenziali del 2024 a Biden.

Trump ha recentemente parlato di Swift, definendola “bella” ma “liberale” in un nuovo libro su “The Apprentice”.

“Penso che sia bella — molto bella! Penso che sia liberale. Probabilmente non le piace Trump,” il presidente ha detto all'autore Ramin Setoodeh nel suo libro, “Apprentice in Wonderland”.

“Sento che è molto talentuosa,” Trump ha detto. “Penso che sia molto bella, in realtà — unusually beautiful!”

Dopo la pubblicazione del libro, i fan di Swift sulla sinistra dello spettro politico si sono rivolti ai social media con un messaggio per l'ex presidente: “Stai lontano da lei.”

La discussione sulla possibilità che Swift appoggiasse la Vicepresidente Kamala Harris è continuata, con il gruppo Call to Activism che ha dichiarato sui social media che Swift aveva "appoggiato in sordina Kamala Harris". Tuttavia, un'analisi più attenta dei post di Swift dalle altre tappe del tour degli Era ha mostrato che la donna in tailleur nell'immagine controversa era in realtà una delle cantanti di sfondo di Swift.

Despite non avendo esplicitamente appoggiato Harris nei suoi recenti post, Swift ha dimostrato il suo sostegno per le cause politiche in passato. Durante le elezioni del 2020, ha appoggiato il Presidente Joe Biden e Harris, dichiarando in un'intervista con V magazine che credeva in un governo che prende sul serio i rischi per la salute globale e mette la vita dei suoi cittadini al primo posto.

