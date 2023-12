Nizza-Marsiglia: Partita del campionato francese di massima serie abbandonata dopo l'invasione di campo dei tifosi e gli scontri con i giocatori

"La partita tra Nizza e Marsiglia di domenica sera si è conclusa prematuramente in quanto - a seguito di disordini in campo che hanno coinvolto tifosi e giocatori di casa e che hanno portato a un'interruzione di oltre un'ora - la partita non è stata giocata fino alla fine", ha dichiarato la Ligue 1 sul suo sito web.

I disordini allo stadio Allianz Riviera di Nizza sono scoppiati quando la partita stava per concludersi.

Al 75° minuto - con la squadra di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Kasper Dolberg - sono state lanciate bottiglie d'acqua contro i giocatori del Marsiglia dal pubblico mentre la squadra ospite si preparava a battere un calcio d'angolo.

Una bottiglia sembra aver colpito l'attaccante del Marsiglia Dimitri Payet sulla schiena, che l'ha rigettata tra la folla.

I compagni di squadra di Payet, Alvaro Gonzalez e Matteo Guendouzi, sono corsi a sostenerlo, mentre il capitano del Nizza, Dante, ha cercato di calmare l'escalation di tensione.

Il personale di sicurezza ha cercato di trattenere i tifosi nel settore dello stadio in cui sarebbe stata battuta la curva, ma alla fine si sono riversati sul campo.

Si è scatenata una mischia tra tifosi, giocatori e staff tecnico, i giocatori del Nizza e la sicurezza hanno cercato di calmare la situazione, ma ormai decine di spettatori erano in campo.

La partita è stata interrotta ed entrambe le squadre hanno lasciato il campo, con ulteriori spintoni e urla, mentre l'allenatore del Marsiglia Jorge Sampaoli ha dovuto essere trattenuto dal suo staff.

Dopo un ritardo di oltre un'ora, gli ufficiali di gara hanno tentato di far riprendere il gioco, ma la squadra del Marsiglia si è rifiutata di tornare in campo, adducendo problemi di sicurezza.

"A seguito dei gravi incidenti dell'incontro OGC Nizza - Olympique de Marseille... la Commissione disciplinare della LFP convoca i due club per la seduta di mercoledì 25 agosto 2021", ha dichiarato la Ligue 1 lunedì.

Mantenere la percezione pubblica

In un video postato su Twitter dopo la partita di domenica, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha dichiarato che l'incidente è "inaccettabile".

"La Ligue 1 ha deciso di far riprendere la partita. Ma noi abbiamo deciso, per la sicurezza dei nostri giocatori, che sono stati aggrediti e perché il campo è stato invaso, che non potevamo tornare in campo, poiché la sicurezza dei nostri giocatori non era garantita", ha spiegato.

Il Marsiglia ha già avuto problemi con i tifosi avversari che hanno lanciato oggetti contro i suoi giocatori durante le partite.

Due settimane fa, la vittoria per 3-2 del Marsiglia a Montpellier è stata interrotta per un breve periodo dopo che i tifosi hanno riempito il campo di bottiglie, come ha ricordato Longoria.

"È già la seconda volta in questa stagione che ci troviamo in una situazione simile: era già successo a Montpellier. Lì abbiamo deciso di riprendere la partita. Quello che è successo oggi è assolutamente inaccettabile. Dobbiamo creare un precedente per il calcio francese prendendo posizione.

L'arbitro di oggi ha parlato con noi: ha detto a Jorge Sampaoli e a me che la sicurezza della partita non era garantita e per questo ha deciso di interrompere l'incontro".

"Tuttavia la Ligue 1 ha deciso che la partita dovesse riprendere, per mantenere la percezione del pubblico. Per noi non è accettabile. Per questo abbiamo deciso di non tornare in campo ed è per questo che stasera torneremo a Marsiglia".

La Ligue 1 non ha risposto alla richiesta di commento della CNN sui disordini all'Allianz Arena.

Il presidente del Nizza Jean-Pierre Rivere ha definito l'incidente "deludente", ma ha detto che parte della colpa è dei giocatori del Marsiglia.

"Tutti hanno visto quello che è successo. Le bottiglie d'acqua sono state lanciate, non possiamo metterlo in dubbio", ha dichiarato in un comunicato. Credo che, purtroppo, a scatenare il tutto siano state le reazioni dei due giocatori del Marsiglia, che hanno lanciato bottiglie contro la tribuna dei nostri tifosi".

"Dopo di che le cose sono andate di male in peggio. Penso che il servizio di sicurezza del Marsiglia non sarebbe dovuto intervenire in campo e soprattutto non avrebbe dovuto colpire i nostri giocatori, perché due di loro sono stati colpiti. Ma non è questo il punto".

Il Marsiglia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Rivere ha spiegato che dopo una riunione con tutte le parti in causa, tutti, a parte il Marsiglia, hanno accettato di riprendere la partita, una decisione che lui dice di non "capire bene".

"L'arbitro ha esitato a riprendere la partita, perché non era sicuro della sicurezza e dei passi successivi. I servizi di Pubblica Sicurezza hanno garantito che non ci sarebbero stati problemi per il resto della partita.

"Hanno detto che nella tribuna degli ospiti ci sono stati danni e che sono stati lanciati proiettili contro i nostri tifosi. Non ho intenzione di commentare. In ogni caso, quello che è chiaro è che tutti hanno deciso di riprendere la partita. Il prefetto, il capo del servizio di sicurezza. Non ho capito bene la decisione dei nostri colleghi di Marsiglia di non riprendere la partita.

"Tutti hanno consigliato di riprendere, mancavano 15 minuti. Ho parlato con i tifosi per dire loro che quello che avevano fatto in termini di lancio di bottiglie non era accettabile.

"Mi hanno assicurato due volte che non ci sarebbero stati problemi. So benissimo che la partita poteva essere ripresa, tutti erano favorevoli. Ero convinto che sarebbe andata bene. Purtroppo il Marsiglia non ha voluto riprendere".

