- Nivea e Tesa aumentano le vendite a Beiersdorf

La corporation Beiersdorf, che detiene il marchio Nivea e sta vivendo un revival delle vendite di Tesa, continua a crescere. Nel primo semestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le vendite organiche - escluse le influenze esterne come le acquisizioni - sono aumentate del 7,1% a circa 5,2 miliardi di euro, come ha riferito il gigante dei beni di consumo con sede ad Amburgo. " Questi risultati positivi hanno più che compensato i persistenti venti contrari nel mercato di lusso, in particolare in Cina", ha commentato il CEO Vincent Warnery in una dichiarazione.

La Beiersdorf sta ancora lottando con il suo marchio di lusso La Prairie a causa del calo dei consumi in Cina. Tuttavia, la società ha notato che i suoi prodotti di lusso hanno performato meglio del mercato. La maggior parte delle vendite proviene ancora dai prodotti Nivea e Labello. Nel primo semestre dell'anno, Beiersdorf si è avvicinata al segno dei 3 miliardi di euro di vendite con questi prodotti.

A livello di gruppo, however, il profitto operativo ajustato prima degli interessi e delle tasse per i primi sei mesi è sceso da 852 a 838 milioni di euro a causa degli investimenti anticipati e delle spese di marketing. Dopo le tasse, il profitto è rimasto pressoché stabile a 590 milioni di euro. Warnery ha confermato le previsioni annuali.

Nonostante le sfide continue nel mercato di lusso, in particolare in Cina, che influenzano La Prairie, i prodotti di lusso della Beiersdorf sono ancora riusciti a superare il mercato. Tuttavia, una parte significativa delle vendite dell'azienda continua ad originare dai prodotti Nivea e Labello, con il primo semestre dell'anno che si avvicina al segno dei 3 miliardi di euro di vendite per questi prodotti in Cina.

Leggi anche: