Niu MQi GT 100 - prima fuori, ora di nuovo

Niu è già stata sul mercato tedesco in passato e ha temporaneamente scomparso. Ora i pionieri cinesi delle roller sono tornati - con una propria filiale e un nuovo modello.

Niu ha avuto una storia turbolenta in Germania come pioniere delle roller elettriche: Dopo un avvio molto riuscito, il produttore cinese ha sofferto per la bancarotta del suo distributore europeo KSR. Ora, gli asiatici hanno stabilito la loro propria filiale, proprio in tempo per il lancio sul mercato del nuovo MQi GT 100.

Questo nuovo modello mostra l'aspetto tipico di Niu con il caratteristico fanale anteriore che incorpora il suo proiettore in una luce diurna a LED rotonda. Ma non solo la parte anteriore, anche il resto parla il linguaggio di design familiare con dimensioni compatte e una sella quasi dritta con ampia plastica sottostante. Di conseguenza, l'ergonomia è buona: gli stivali trovano un riposo confortevole sui pedali piatti, la distanza accettabile dal sedile rilassa le ginocchia e fa dimenticare lo spazio limitato davanti. Con un corpo eretto, le maniglie strette potrebbero essere un po' troppo basse, ma il controllo del veicolo è buono.

Attivazione tramite il pulsante "Ready"

Un tocco sul pulsante centrale sul trasponder rende il nuovo arrivato pronto, tramite il pulsante "Ready" dove si trova il pulsante di avvio su altre roller, viene attivato. Sopra di esso, l'interruttore di modalità consente al pollice del guidatore di scegliere tra tre modalità di guida, a seconda di quanto siano di fretta. Dopo ogni procedura di attivazione, la modalità E-Save viene attivata automaticamente, che è molto risparmiosa e raggiunge una velocità massima di 45 km/h. Le cose diventano più ambiziose in Dynamic, poi la Niu arriva fino a 75 km/h con ancora un'accelerazione molto morbida.

La piena potenza arriva in modalità Sport, poi la cinese facilmente supera gli altri utenti della strada al semaforo. Anche in movimento, la spinta è impressionante e silenziosa e priva di vibrazioni - così come le maniere, che soddisfano i massimi requisiti: meravigliosamente uniforme senza cambiamenti di carico o pause di spinta, il divertimento finisce solo ai veri 100 km/h, rendendo la MQi GT una delle roller elettriche più veloci.

Gamma realistica di 80 chilometri

Certo, la guida richiede un consumo di energia più alto - più il motore del mozzo eroga potenza, più energia richiede. Al picco, il motore elettrico eroga 8,2 CV, con una potenza continua di 6,8 CV. Trae la sua energia da due batterie Li-ion da 1,87 kWh ciascuna sotto il sedile, che, se guidate dinamicamente, consentono una gamma realistica di 80 chilometri. Chi ne richiede meno della velocità media di 79 km/h raggiunta nel test, probabilmente raggiungerà gamme a tre cifre.

Tuttavia, non deve essere trascurato che la dinamica di guida si riduce gradualmente dal 45 percento della capacità della batteria. Si nota solo dal 30 percento di capacità rimanente, quando la velocità massima, la capacità di salita e l'accelerazione diminuiscono gradualmente. Al solo 15 percento di carica, c'è un fallback elettronico alla modalità E-Save - la autostrada dovrebbe essere dietro di te a quel punto. Idealmente, le batterie raggiungeranno una stazione di ricarica prima di allora. Con una capacità residua del venti percento, ci vogliono circa quattro ore per ricaricare completamente, sia incorporati che rimossi, che può anche avvenire durante una giornata lavorativa media di sette e mezzo ore.

Senza emissioni con comfort, divertimento di guida e sicurezza

Mentre le prime roller elettriche erano principalmente definite dalla loro guida a emissioni zero locali, oggi il comfort, il divertimento di guida e la sicurezza giocano un ruolo. Di conseguenza, il nuovo MQi GT 100 si è migliorato in questo senso, anche se si sente un po' rigido intorno al manubrio mentre si attraversa la città. Tuttavia, si muove rapidamente e senza sforzo intorno agli ostacoli comuni come le porte delle auto che si aprono improvvisamente.

Sulla superficie tipicamente dura o trascurata delle nostre città, la sospensione da 14 pollici di questo scooter, nonostante la sua distribuzione del peso irregolare a favore della guida posteriore, può essere piuttosto divertente. Gli elementi di sospensione lavorano decentemente e filtrano le vibrazioni più grossolane, mentre gli pneumatici CST rotolano in modo abbastanza neutro e ragionevolmente precisi.

Tuttavia, uno scooter a 100 km/h dovrebbe essere equipaggiato con l'ABS, anche se non è obbligatorio, e il sistema di freni combinato montato sulla Niu funziona abbastanza saldamente ed efficacemente. La MQi paga il prezzo dell'elettrificazione con il suo spazio di carico limitato, poiché la batteria non adatta sotto il sedile è semplicemente fastidiosa.

