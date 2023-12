Notizie salienti

Nishikori e Osaka si aggiudicano le semifinali degli US Open

Nishikori e Osaka avanzano entrambi in semifinale

Nishikori affronterà Djokovic a New York

Osaka affronterà l'americana Keys

Osaka ha stabilito una pietra miliare personale ottenendo la sua prima semifinale in un Grande Slam e ha portato un po' di orgoglio alla sua nazione diventando la prima donna giapponese a raggiungere la finale a quattro di un torneo dello Slam in due decenni.

Alla fine ha avuto vita facile, spazzando via l'ucraina Lesia Tsurenko, non testa di serie, in meno di un'ora, per 6-1 6-1.

LEGGI: Djokovic approda all'undicesima semifinale degli US Open

Il suo connazionale Nishikori ha invece avuto più difficoltà nel suo incontro con Maric Cilic, impiegando cinque set per estromettere il croato, 2-6 6-4 7-6 4-6 6-4.

"È sempre una battaglia con Marin", ha dichiarato dopo aver conquistato la sua terza semifinale agli US Open. "È stato un grande tennis oggi".

La partita è stata una ripetizione della loro finale degli US Open del 2014, ma con risultati più felici per il giapponese, che ha sopportato un'assenza forzata per infortunio negli ultimi quattro mesi del 2017 dopo aver subito un infortunio al polso nel periodo precedente agli US Open 2017.

LEGGI: Serena Williams sconfigge la Pliskova e raggiunge le semifinali degli US Open

'Impazzire dentro'

Osaka ha domato i nervi nella sua apparizione ai quarti di finale e ha offerto una prestazione sicura, perdendo solo una manciata di punti sul suo servizio. Alla fine il suo dominio si è riflesso nel punteggio unilaterale.

"Significa molto", ha detto. "Stavo impazzendo dentro di me. Tutto il mio corpo tremava, ma sono davvero contenta di essere riuscita a giocare bene oggi".

Giovedì incontrerà Madison Keys, dopo che l'americana ha sconfitto la spagnola Carla Suarez Navarro nell'altro quarto di finale femminile della giornata, anch'esso in set diretto per 6-4 6-3.

La californiana ha perso un solo set finora nell'edizione 2018 dello Slam statunitense, contro Aleksandra Krunic al terzo turno, e vanta un vantaggio di 2-0 nei confronti della sua prossima avversaria giapponese.

"Fare il break in entrambi i set, giocando partite solide, è stato davvero importante stasera", ha dichiarato Keys nell'intervista post-partita.

La connazionale di Keys, Serena Williams, affronterà Anastajia Sevastova nell'altra semifinale di giovedì: la sei volte campionessa cercherà di eguagliare il record di 24 vittorie di tutti i tempi di Margaret Court, solo un anno dopo aver dato alla luce il suo primo figlio.

Fonte: edition.cnn.com