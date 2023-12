Nikola Jokic è stato nominato MVP della NBA per la seconda stagione consecutiva

Il 27enne serbo, 41esima scelta del draft 2014, è stato nominato All-Star per la quarta stagione consecutiva dopo un'altra annata dominante da centro. Ha preceduto il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid e l'attaccante dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Jokic è il 15° giocatore a vincere più volte l'MVP e il secondo di fila a vincere due volte il premio dopo Antetokounmpo nel 2018-19 e nel 2019-20.

Jokic ha accettato il premio mentre si trovava nel suo maneggio in Serbia.

Quando Ernie Johnson di TNT gli ha chiesto, dopo aver vinto il premio, se si fosse mai considerato un longshot, Jokic si è detto d'accordo, aggiungendo: "Non c'era modo di venire in NBA e giocare a pallacanestro da questa città, da questa stalla, fondamentalmente, e ora sto giocando a pallacanestro nel miglior campionato del mondo e giocando ad alto livello".

Da ragazzo, Jokic ha detto che "non pensava di giocare a pallacanestro, non voglio nemmeno mentire".

"Ero qui nella stalla", ha detto. "Pulivo i box. Pulivo i cavalli. A quell'età non pensavo affatto al basket".

Jokic ha migliorato il suo gioco complessivo rispetto alla stagione in cui ha vinto l'MVP dell'anno scorso, con una media di 27,1 punti, 13,8 rimbalzi e 7,9 assist in 74 partite di regular season quest'anno. L'anno scorso ha registrato una media di 26,4 punti, 10,8 rimbalzi e 8,3 assist a partita.

Durante la stagione regolare, Jokic è diventato il primo giocatore nella storia dell'NBA con 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist in una sola stagione.

Inoltre, nella stagione regolare ha collezionato 19 triple-doppie, il che significa che in carriera ne ha realizzate 76, precedendo solo Wilt Chamberlain (78) tra i centri.

"Osservare Nikola mentre si trasforma in uno dei pochi MVP che la lega abbia mai visto è stato davvero incredibile", ha dichiarato Tim Connelly, presidente delle operazioni di basket dei Denver Nuggets. "È indicativo di ciò che Nikola è come persona e come giocatore di basket: un gran lavoratore, estremamente motivato e dedito a migliorare se stesso e tutti i suoi compagni di squadra in ogni modo possibile".

I Nuggets hanno affrontato i Warriors nei playoff

I Nuggets di Jokic erano estremamente carenti in questa stagione. Il playmaker Jamal Murray ha saltato l'intera annata a causa della lacerazione del crociato anteriore, mentre Michael Porter Jr. ha giocato solo nove partite a causa di un infortunio alla schiena.

Tuttavia, nonostante le avversità, Jokic è riuscito a trascinare Denver ai playoff, classificandosi come sesta testa di serie della Western Conference.

Questo ha permesso ai Nuggets di scontrarsi con i Golden State Warriors, che hanno perso in cinque partite nella serie al meglio delle sette partite.

Nella serie, Jokic ha registrato una media di 31,0 punti, 13,2 rimbalzi, 5,8 assist, 1,6 rubate e un blocco a partita con il 57,5% di tiri dal campo, riuscendo quasi da solo a tenere i Nuggets in partita.

Le cinque partite hanno incluso alcuni scontri feroci con l'attaccante dei Warriors Draymond Green, considerato da molti uno dei migliori difensori dell'NBA.

Dopo che i Warriors hanno conquistato la vittoria in gara 5, Jokic e Green si sono abbracciati a metà campo e si sono scambiati alcune parole che Green ha spiegato nella conferenza stampa post-partita.

"Gli ho detto grazie per avermi migliorato. È un onore e un piacere giocare contro qualcuno così abile. Di solito, quando ci sono ragazzi così talentuosi e abili, sono morbidi. E lui non è affatto morbido. È un giocatore assolutamente incredibile", ha detto Green.

Fonte: edition.cnn.com