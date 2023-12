Nikola Jokić dà spettacolo e i Denver Nuggets avanzano alle finali di Western Conference

In una serie che, secondo le previsioni, avrebbe visto la vincitrice della Western Conference, solo una squadra si è presentata alla partita decisiva: i Nuggets, che hanno vinto la serie per 4-2.

Jokić si è distinto ancora una volta e ha continuato la sua incredibile corsa ai playoff, mettendo a referto 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, in una prestazione impressionante.

Il "Joker" ha dato il via alle danze fin dall'inizio e ha fatto a pezzi i Suns nel primo quarto. Il due volte MVP ha segnato o assistito 26 punti nei 12 minuti iniziali, mentre i Suns hanno realizzato solo 26 punti di squadra.

I Nuggets hanno preso un vantaggio di 44-26 dopo il primo quarto e non si sono più guardati indietro.

Jokić ha controllato la partita con la sua tripla-doppia e con Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope che hanno contribuito con oltre 20 punti a testa, i Nuggets si sono portati alla vittoria.

Il risultato, e in particolare la prestazione, preoccupa i tifosi dei Suns, che ritengono che si tratti di una ripetizione della terribile gara 7 dell'anno scorso.

Nel 2022 furono i Dallas Mavericks a spazzare via i Suns con una vittoria per 123-90 in una partita cruciale per i playoff, e ancora una volta i Suns non sono stati in grado di produrre in una partita da vincere o da portare a casa.

Devin Booker ha faticato al tiro e ha racimolato solo 12 punti nei suoi 36 minuti in campo. Anche Kevin Durant non è stato al meglio in una serata deludente per la franchigia dei Suns.

"È stata una brutta sensazione", ha detto Durant ai giornalisti dopo la partita. "È stato imbarazzante. Sono venuti fuori e ci hanno preso in bocca e non siamo riusciti a riprenderci".

Anche Cameron Payne, che a sorpresa ha guidato i Suns nel punteggio, ha dichiarato ai giornalisti: "Avrei voluto che fosse almeno più vicina. Certo, voglio vincere, ma così non va bene".

L'allenatore di Denver Michael Malone ha elogiato la squadra dopo la vittoria della serie.

"Quando difendiamo, quando andiamo a rimbalzo, quando corriamo, quando condividiamo la palla, siamo tutti convinti di essere la migliore squadra dell'NBA", ha detto ai giornalisti dopo la partita.

Playoff NBA

Nei playoff, i Boston Celtics hanno ottenuto una vittoria in gara 6 contro i Philadelphia 76ers, nonostante il vantaggio del campo di casa.

Con una brillante prestazione di squadra in trasferta, i Celtics hanno ottenuto una vittoria per 95-86 e si sono assicurati il ritorno a Boston per la settima partita.

La gara decisiva della serie dovrebbe essere un incontro incredibile, con entrambe le squadre che cercheranno di rimediare a qualche errore degli anni precedenti, e sembra che i Sixers siano pronti alla sfida.

"Se dovessi andare in guerra in trasferta, in gara 7 a Boston, vorrei andare con questo gruppo", ha detto Tyrese Maxey dei Sixers ai giornalisti. "So che abbiamo dei combattenti, so che abbiamo dei ragazzi resistenti. Sono pronto a scendere in campo".

Gara 7 si disputerà domenica, l'orario non è stato confermato in attesa del risultato di gara 6 della serie tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

