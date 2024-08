Niklas Süle parla di salute mentale dopo "La stagione delle cacca"

Otto chilogrammi più leggero, in forma e mentalmente più forte: Niklas Süle ricomincia con il Borussia Dortmund. Il difensore centrale parla apertamente di problemi motivazionali e supporto psicologico. E concorda anche con il selezionatore della nazionale Julian Nagelsmann, che non lo ha convocato per l'Home EM.

Il calciatore Niklas Süle parla apertamente di problemi motivazionali, supporto psicologico e la lotta per la forma fisica nel "più intenso estate" della sua vita. "Semplicemente non riuscivo a fare mentalmente le cose giuste. Volevo, ma non potevo", ha detto il difensore centrale del Borussia Dortmund a Sport1. "Lottavo con un chiaro sovrappeso a causa della passata 'stagione brutta' - così conclude Süle - e non sono stato convocato per la squadra tedesca dell'Home EM. 'Mi è andata bene nella vita privata. Tutto era in ordine. Poi ho avuto molte importanti conversazioni e ho cercato aiuto', incluso un mental trainer.

Il selezionatore della nazionale Julian Nagelsmann ha preso la decisione giusta. "Non meritavo di essere convocato", ha sottolineato Süle: "La decisione è completamente comprensibile, e non c'è nulla di cui lamentarsi". Ora, dice, è "urgente" tornare in forma e perdere almeno otto chilogrammi - "dopo un anno che non potrebbe essere più deludente, in cui ho fallito nelle mie aspettative".

"Voglio vincere il campionato"

Süle aveva perso il suo posto da titolare a Dortmund: "Tutto ciò che devo biasimare è me stesso". Dopo una conversazione confidenziale con la dirigenza del BVB, ha preso tutto "a cuore e ci ha lavorato". È tornato dalle vacanze estive visibilmente più snello. Il direttore sportivo Sebastian Kehl aveva già elogiato il difensore durante il viaggio in Asia in Thailandia: "È già un messaggio tornare così". Ha detto: "Abbiamo avuto molte discussioni durante e soprattutto dopo l'ultima stagione, e penso che abbia dimostrato di essere pronto, di voler dimostrare prestazioni e lottare per il suo posto". Un Niklas Süle in forma aiuterebbe qualsiasi squadra di primo livello in Germania e in Europa. "Ha incredibili abilità, sono felice di averlo con noi".

Süle ha anche provato a cambiare la sua dieta per "creare qualcosa come un Niklas Süle 2.0". Ora, dice, è mentalmente in una condizione che non aveva da tempo. "Sono mentalmente e fisicamente in una condizione in cui posso davvero attaccare di nuovo". Di conseguenza, il professionista del BVB si prefigge obiettivi

