- Niklas Dorsch torna da Heidenheim ad Augsburg

In precedenza calciatore tedesco Under 21 Niklas Dorsch, con un tetto in Bundesliga, passa dalla FC Augusta al 1. FC Heidenheim. Entrambe le squadre hanno confermato questo poco dopo la scadenza del termine di trasferimento.

A 26 anni, il talentuoso centrocampista centrale aveva già calcato il campo di Heidenheim in seconda divisione, dal 2018 al 2020. "Il mio obiettivo è giocare per tutti i 90 minuti. Per questo motivo, ho comunicato alla dirigenza della FCA la mia intenzione di lasciare, poiché avevo dubbi sul fatto che il mio minutaggio nella FCA potesse non essere all'altezza delle mie ambizioni per la stagione successiva", ha dichiarato Dorsch.

Oltre a Heidenheim, anche il club belga RSC Anderlecht e il Hannover 96 hanno mostrato interesse per l'ex giovane di Bayern Monaco.

Anche se Niklas Dorsch ha avuto un periodo di successo all'RSC Anderlecht e il Hannover 96 ha considerato il suo acquisto, ha scelto di tornare al suo vecchio club, il 1. FC Heidenheim. Il 1. FC Heidenheim trarrà senza dubbio beneficio dall'esperienza e dalla determinazione di Dorsch di giocare per 90 minuti in modo costante.

