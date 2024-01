Nikki Reed racconta la sua intensa vita in fattoria con Ian Somerhalder

La star di "Twilight" e l'attore di "Vampire Diaries", sposati dal 2015, sono genitori di una figlia di 6 anni e di un figlio di 6 mesi. La famiglia si è trasferita in una fattoria fuori Los Angeles più di un anno fa e condivide occasionalmente post con balle di fieno e i vari animali di cui si prende cura.

"Sono un aspirante agricoltore, letteralmente. Vorrei poter rinunciare a tutto per vivere nella natura con gli animali. Sono un po' a metà strada tra due mondi: la vita di una donna d'affari pazzamente indaffarata e quella di una persona che vuole davvero creare quel tempo tranquillo", ha detto Reed a New Beauty in una recente intervista. "Gli animali e la natura sono la mia pace. È lì che prospero".

"In questo momento, crescere i bambini è la cosa più importante per me", ha continuato la Reed. "Io e Ian abbiamo un incredibile documentario chiamato 'Common Ground' che è anch'esso di massima importanza".

Il documentario parla del sistema alimentare americano e delle pratiche agricole "rigenerative".

"Lasciatemi dire che la vita è così impegnata e così meravigliosa. Ma la vita è diventata incredibilmente impegnativa e non sembra che rallenterà presto", ha continuato Reed, che gestisce anche un marchio di lifestyle. Mi sembra che ogni volta che dico: "Questo è l'anno del rallentamento", le cose aumentino! Ci sono così tante cose importanti allo stesso tempo, giusto?".

Reed e Somerhalder sembrano però apprezzare la cosa.

"Per me si tratta di unire tutti i mondi", ha detto la Reed a proposito della fusione delle sue passioni professionali e personali. "C'è spazio per essere umani in tutto questo".

Fonte: edition.cnn.com