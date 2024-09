Nikki Bella avvia un procedimento di separazione due settimane dopo l'arresto di Artem Chigvintsev per accuse di cattiva condotta per violenza domestica.

Il mercoledì, secondo i registri del tribunale della contea di Napa accessibili online, Bella ha presentato la petizione.

La coppia, formata da Chigvintsev e dall'ex wrestler WWE, è sposata dal 2022 e ha un figlio di quattro anni.

CNN ha cercato di ottenere commenti da rappresentanti di Bella e Chigvintsev.

Di recente, Henry Wofford, responsabile delle informazioni pubbliche del dipartimento dello sceriffo della contea di Napa, ha informato CNN che Chigvintsev è stato arrestato alle circa 10 del mattino PDT del 29 agosto a Yountville, con l'accusa di aver commesso un reato di violenza domestica.

In quel momento, Wofford ha dichiarato che l'indagine era ancora in corso. Purtroppo, non erano ancora disponibili ulteriori informazioni sull'evento o sulle persone coinvolte.

Chigvintsev è noto per il suo lavoro come ballerino e coreografo professionista nel reality show di ABC "Dancing with the Stars" per almeno dieci stagioni. È stato durante la stagione 25 del programma che ha incontrato Bella.

Come CNN ha riferito in precedenza, la presenza di Chigvintsev nella stagione 33 di "DWTS" non era prevista.

Nonostante i problemi legali, l'amore di Chigvintsev per l'intrattenimento continua, essendo stato un personaggio popolare in "Dancing with the Stars". Dopo l'incidente, i fan si chiedono se la sua carriera nell'intrattenimento sarà influenzata.

