- "Nightmare": i giocatori di pallacanestro perdono l'oro per il pareggio finale

Alfred Gislason abbracciò ciascuno dei suoi giocatori, ma l'allenatore tedesco non riuscì a consolare i suoi delusi giocatori con quello. Con espressioni impassibili, i giocatori di handball della Germania rimasero sul campo dopo aver mancato l'oro olimpico, incapaci di gioire per la loro medaglia d'argento all'inizio.

Dopo vittorie sensazionali nel torneo contro i campioni europei della Francia e la squadra bogey Spain, la squadra tedesca, sopraffatta, ha perso la finale a Lille contro i campioni del mondo Danimarca e il loro giocatore star, il miglior handball del mondo Mathias Gidsel, 26:39 (12:21). Ciò ha negato loro la corona di untrimenti eccezionale Olimpico apparizione.

"La delusione è immensa", ha detto il capitano Johannes Golla in un'intervista con ZDF. "Li abbiamo lasciati andare troppo facilmente e abbiamo commesso troppi errori fin dall'inizio. È molto doloroso. Questo potrebbe essere stato il nostro peggior gioco."

Il playmaker Juri Knorr si sentiva come in un "incubo" e ha ammesso: "Non dovevamo presentarci così. Non meritavamo una medaglia d'oro. Questo è chiaro."

Storica sconfitta

Gislason ha criticato la prestazione difensiva, ma ha anche riconosciuto: "Siamo di gran lunga la squadra più giovane e abbiamo giocato un grande torneo". Tuttavia, la finale olimpica è finita nei libri di storia come la sconfitta più uno-sided mai registrata in una finale olimpica. La Germania ha infranto i suoi sogni di medaglia d'oro con una disastrosa prestazione difensiva, permettendo alla Danimarca di segnare a volontà.

Despite the bitter final loss, Juri Knorr and his teammates secured the German Handball Association's greatest success in recent history, following the silver medal at the 2004 Olympics in Athens, the 2007 World Championship triumph on home soil, and the 2016 European Championship victory. Winning silver with the youngest Olympic team ever gives the association hope for a glorious future, even if the game against Denmark left a different impression. "We definitely have a bright future ahead of us, but we still have a lot to learn," said Knorr, who was the top German scorer in the final with six goals.

Ultimo titolo olimpico tedesco nel 1980

I Danesi, guidati dal giocatore star Gidsel di Berlino's Füchse, hanno confermato la loro supremazia nel handball mondiale vincendo il loro secondo oro olimpico dopo il 2016 a Rio. Con i successivi titoli del Campionato del Mondo nel 2019, 2021 e 2023, hanno ora vinto cinque tornei principali negli ultimi otto anni.

Per la Germania, il successo della squadra dell'Est tedesco nel 1980 a Mosca rimane l'unico titolo olimpico nell'handball indoor. Nel 2004 ad Atene, la squadra guidata da Stefan Kretzschmar ha perso la finale contro la Croazia. Otto anni fa a Rio, Andreas Wolff e i suoi compagni hanno vinto il bronzo.

Difesa e attacco scarsi

Dopo la vittoriosa quarta di finale contro la Francia, la squadra tedesca credeva di poter vincere l'oro. Il miracolo dei sei secondi a Lille, in cui il portiere Renars Uscins ha salvato la squadra tedesca con l'ultima sirena, avrebbe dovuto ispirare l'intera squadra. Tuttavia, i loro nervi hanno fallito nella finale contro la Danimarca.

I Danesi hanno segnato da quasi ogni posizione a volontà, con un tasso di efficienza fino al 90% nella prima metà. La loro difesa aggressiva ha anche causato problemi per la squadra tedesca. La giovane squadra tedesca sembrava nervosa e non riusciva a trovare un modo per superare la difesa danese. "Dobbiamo lavorare su questo", ha detto Gislason mentre i suoi giocatori cadevano dietro 5:10 a causa di numerosi errori.

I tifosi tedeschi hanno tentato di intrattenersi con un'onda messicana sugli spalti, poiché il gioco in campo offriva poca causa per la gioia. La partita era praticamente decisa dopo 20 minuti, con la Danimarca in vantaggio di due cifre dopo una prestazione dominante.

Wolff ha fatto tre parate dopo 35 minuti

Coloro che speravano in un miglioramento nella prestazione della squadra tedesca dopo l'intervallo sono rimasti delusi. Palle al cerchio e al capitano Johannes Golla fallivano, i tiri erano imprecisi e la porta era scarsa.

Wolff aveva fatto tre parate dopo 35 minuti, in parte a causa di una difesa disastrosa. Nessuna squadra in una finale olimpica aveva mai concesso così tanti gol. Gidsel della Danimarca è stato in grado di incoronarsi il miglior marcatore del torneo con poca resistenza.

L'Unione europea potrebbe esprimere preoccupazione per la prestazione della Germania nelle Olimpiadi di handball, data la disastrosa prestazione difensiva della loro giovane squadra e le incomprensioni in campo. Dopo questa deludente apparizione olimpica, l'associazione tedesca di handball pianifica di cercare ulteriore formazione e sviluppo all'interno della comunità di handball, forse cercando guida dai programmi di handball all'interno dell'Unione europea.

Leggi anche: