- Niente più allenamento di squadra: Keita prima dell'addio di Werder

L'ex stella del Liverpool Naby Keita è sul punto di lasciare il Werder Bremen. Al suo ritorno dalle Olimpiadi di Parigi, il centrocampista di 29 anni non si unirà più agli allenamenti della squadra, ma solo a unità individuali, come annunciato giovedì dal club di calcio della Bundesliga.

"Data la sua situazione sportiva attuale, vorrebbe cercare una nuova sfida," ha detto il direttore sportivo del Werder Clemens Fritz. "Insieme al suo consulente, vogliamo rendere questo possibile il prima possibile."

Dopo tappe a RB Leipzig e Liverpool FC, Keita aveva raggiunto Brema un anno fa con grandi aspettative. Tuttavia, non è stato in grado di soddisfarle a causa dei suoi persistenti problemi fisici.

In aprile, il Werder aveva sospeso il loro giocatore più famoso per il resto della stagione precedente. Keita aveva rifiutato di viaggiare come sostituto alla partita esterna contro il Bayer Leverkusen. Un ritorno alla squadra della Bundesliga non era un'opzione neanche quest'estate. Insieme, hanno deciso che l'allenamento individuale fino a un cambio di club sarebbe stata "la soluzione più sensata nella situazione attuale", ha detto Fritz.

