- "Niente è impossibile" - Ulm affronta febbrilmente il Bayern

La squadra promossa in seconda divisione SSV Ulm attende con ansia il loro scontro con i campioni di calcio in carica del FC Bayern Munich nella Coppa DFB. "Questa è naturalmente una partita enorme per noi, non solo per la nostra squadra, ma per il nostro club, per la città di Ulm, per l'intera regione, per i nostri tifosi", ha detto l'allenatore dell'SSV Thomas Wörle in vista dell'apertura della coppa venerdì (20:45/ZDF e Sky). "Siamo molto emozionati".

L'ex squadra della Bundesliga SSV, che gioca in seconda divisione per la prima volta in 23 anni dopo aver trascorso del tempo in leghe inferiori, è l'"absolute underdog" contro il Bayern, secondo Wörle. Ma con 17.400 spettatori allo stadio Donaustadion sold out, il club ha "la volontà di offrire una vera lotta per la coppa". In determinate circostanze, "una piccola possibilità di coppa potrebbe diventare un po' più grande". "Niente è impossibile, e lottiamo per questo".

Wörle conosce molto bene il club del FC Bayern, avendo allenato personalmente la loro squadra femminile per nove anni e vincendo il campionato tedesco con loro nel 2015 e nel 2016 prima di unirsi a Ulm nel 2021. Il 42enne si aspetta che il FCB sia molto motivato dopo l'uscita al secondo turno della Coppa DFB della scorsa stagione contro la squadra di terza divisione 1. FC Saarbrücken e con l'allenatore Vincent Kompany.

Gli Ulmer sanno come eliminare una squadra della Bundesliga heavily favorita dalla coppa: il 18 agosto 2018, la squadra di allora della quarta divisione ha battuto i campioni in carica dell'Eintracht Frankfurt 2:1.

Despite being in the second division for the first time in two decades, SSV Ulm's enthusiasm for their cup match against Bavarian giants FC Bayern Munich is palpable. Wörle, their coach, spent nine years training Bayern's women's team and led them to consecutive German championships in 2015 and 2016 before joining SSV Ulm.

Leggi anche: