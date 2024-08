- "Niente è impossibile" - Ulm affronta febbrilmente il Bayern

La squadra promossa in seconda divisione SSV Ulm attende con impazienza il suo scontro con i campioni del mondo del calcio FC Bayern Monaco nella Coppa DFB. "Questa è ovviamente una partita enorme per noi, non solo per noi come squadra, ma anche per noi come club, per la città di Ulm, per tutta la regione, per i nostri tifosi", ha detto l'allenatore dell'SSV Thomas Wörle alla vigilia dell'incontro di coppa di venerdì (20:45/ZDF e Sky). "Siamo davvero entusiasti".

L'ex squadra della Bundesliga SSV, che gioca in seconda divisione per la prima volta in 23 anni dopo essere stata in leghe inferiori, è l'"assoluto underdog" contro il Bayern, secondo Wörle. Tuttavia, il club vuole offrire un "vero combattimento di coppa" di fronte ai 17.400 spettatori dello stadio Donaustadion tutto esaurito. In determinate circostanze, "una piccola possibilità di coppa potrebbe diventare un po' più grande". "Nulla è impossibile, e lottiamo per questo".

Wörle conosce molto bene il club del FC Bayern a livello personale. Prima di unirsi alla squadra della Ulm di allora in Regionalliga nel 2021, ha allenato la squadra femminile del Bayern per nove anni e ha vinto con loro il campionato tedesco nel 2015 e nel 2016. Il 42enne si aspetta che il FCB sia molto motivato dopo essere stato eliminato al secondo turno della Coppa DFB della stagione scorsa dal Saarbrücken della terza divisione e con il nuovo allenatore Vincent Kompany.

Gli Ulmer sanno come eliminare una squadra della Bundesliga favorita dalla coppa: il 18 agosto 2018, la squadra di allora della quarta divisione ha battuto il campione in carica Eintracht Frankfurt 2-1.

