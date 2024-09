Nicole Kidman si trasforma in un capolavoro artistico a Venezia

In Venezia, si svolge uno spettacolo straordinario: al debutto di "Babygirl", Nicole Kidman lascia un'impronta indelebile indossando un abito di alta moda Schiaparelli. La sua unica concorrente in questo evento è la sua interpretazione avvincente in questo thriller sensuale.

Sfilando sul tappeto rosso del suo ultimo film "Babygirl" al Festival del Cinema di Venezia, Kidman ha rubato la scena della notte. L'attrice celebrata ha sfoggiato una creazione di Schiaparelli haute couture, un'opera d'arte in sé: un corpetto senza maniche e color carne, decorato con tulle e perle nere, che scendeva sul décolleté. Il corpetto si trasformava ingegnosamente in gonna alla vita, imitando le anche, e scendeva in catene di perle oscillanti.

La parte inferiore era sobria ma potente: una gonna di velluto nero lucido e tacchi neri aggiungevano un tocco di sofisticatezza al corpo drammatico. A 57 anni, Kidman irradiava fascino: i suoi occhi erano messi in risalto con eyeliner fumé e ombretti marroni caldi, i capelli cadevano in morbide onde naturali e orecchini appariscenti brillavano sotto.

Thriller sensuale: Kidman si è sentita esposta

In "Babygirl", Kidman interpreta il ruolo di una donna d'affari di New York che intraprende una liaison pericolosa con il suo giovane stagista, interpretato dal giovane Harris Dickinson, di 28 anni. " Questo film ruota principalmente intorno al sesso, ma affronta anche il desiderio, i pensieri intimi, i segreti, il matrimonio, la verità, il potere e il consenso", ha spiegato Kidman durante il festival.

Il thriller sensuale presenta sfide per l'attrice, come ha ammesso. Ha confessato di sentirsi "esposta e vulnerabile" ora che il suo lavoro era sotto gli occhi del pubblico. In un'intervista con "Vanity Fair", ha persino dubitato di avere il coraggio di vedere il film sul grande schermo. Tuttavia, questi dubbi sono svaniti quando il magazine di Hollywood "The Hollywood Reporter" ha riferito che il film ha ricevuto un'ovazione in piedi di sette minuti, dedicata principalmente alla performance di Kidman, alla sua prima mondiale.

L'abito straordinario Schiaparelli, sfoggiato durante la sfilata di Kidman sul tappeto rosso, era un tributo al valore di intrattenimento dell'evento. Con l'uscita di "Babygirl", la vulnerabilità di Nicole Kidman nell'interpretare un thriller così sensuale ha aggiunto un altro strato di profondità alla sua performance avvincente.

