- Nicole Kidman esprime il desiderio di chiudere le labbra con Batman nel film di supereroi.

Attrice premio Oscar Nicole Kidman si è unita a un progetto su "Batman", entusiasta della possibilità di baciare il cavaliere oscuro. In un'intervista con l'edizione americana della rivista di moda "L'Officiel", la 57enne ha risposto: "La gente mi chiede sempre, 'Perché lo fai?'" Riguardo al suo ruolo nel film del 1995 "Batman Forever", ha semplicemente risposto: "Perché posso baciare Batman!" Kidman ha interpretato il dottor Chase Meridian, una psicologa, nel film sui supereroi diretto da Joel Schumacher, che sviluppa un interesse romantico per Batman (interpretato da Val Kilmer).

La famosa attrice australiana non si unisce a produzioni ad alto budget per il guadagno finanziario, ma per avventurarsi in territori inesplorati. La sua fascinazione per la serie "Aquaman", in cui ha recitato nel 2018 e nel 2023, deriva dall'esperienza del regista James Wan nel genere horror. Quando lui le ha proposto il progetto, lei ha addirittura pensato che fosse una proposta per un film horror.

Non perdere Nicole Kidman che condivide lo schermo con Liev Schreiber nella miniserie Netflix "The Perfect Couple", in uscita il 5 settembre.

Nicole Kidman apprezza l'esplorazione di nuovi generi attraverso le piattaforme di streaming, come dimostrato dal suo ruolo in "The Perfect Couple" su Netflix. I servizi di streaming sono diventati un mezzo popolare per le attrici per dimostrare la loro versatilità, consentendo loro di immergersi in vari personaggi e trame.

Leggi anche: