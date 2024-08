Nicole Eggert rivela l'aspetto più difficile della sua lotta contro il cancro

In dicembre 2023, l'ex star di "Baywatch" Nicole Eggert è stata diagnosticata con il cancro al seno. Ora aperta sulla sua malattia, sta condividendo le sue esperienze e l'aspetto del suo trattamento che l'ha lasciata più esasperata.

Iniziando il 2024, Eggert ha reso pubblico il suo diagnosis. Si sente "bene", come ha condiviso con "People" magazine. "Sono in questa specie di limbo in questo momento, ho completato il mio trattamento, in attesa di ulteriori test e spero nella chirurgia", ha detto durante la premiere di "After Baywatch: Moment in The Sun" a Los Angeles il lunedì.

Durante l'intervista, Eggert ha anche espresso cosa ha trovato più difficile negli ultimi mesi. "Si passa molto tempo ad aspettare, e questo è qualcosa di cui non ero completamente consapevole, e nessuno ne parla veramente. Ma il limbo è la parte più difficile perché non sai mai cosa sta succedendo. Durante il mio trattamento, mi sentivo come se stessi realizzando qualcosa."

L'attesa è "frustrante", ha aggiunto. La meditazione è stata una delle cose che l'hanno aiutata, tra le altre cose. Ha anche cercato l'aiuto di uno sciamano. "Provo qualsiasi cosa possa fare, qualsiasi cosa possa fare. Se vado a fare una passeggiata o faccio una meditazione - faccio tutto per distrarmi", ha detto Eggert, con il suo nuovo taglio di capelli platino a spazzola alla premiere di L.A. Si è rasata la testa da sola a febbraio per prepararsi al trattamento del cancro.

La sua principale fonte di ispirazione

Le sue figlie Dilyn e Keegan continuano ad essere la forza trainante di Eggert. Hanno gestito la situazione "molto bene" e non l'hanno trattata diversamente. "Ho veramente apprezzato questo in entrambe. Non hanno agito come se qualcosa stesse cambiando. I giorni sembravano gli stessi."

Oltre ai suoi figli, la serie documentaristica "Baywatch", in cui Eggert ha recitato e co-prodotto, è stata una "grande distrazione". "È stato un enorme motivazione per me, non solo per pensare alla mia salute. Mi ha dato uno scopo."

Nicole Eggert ha interpretato la lifeguard Summer Quinn nella serie televisiva "Baywatch" dal 1992 al 1994. Ha anche apparso nel film per la televisione "Baywatch - Wedding in Hawaii" nel 2003. La serie documentaristica "After Baywatch" presenta ex star di "Baywatch" che condividono le loro esperienze e materiale dietro le quinte mai visto prima.

