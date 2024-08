Nicole Eggert parla dell'aspetto più difficile della sua esperienza di cancro

In dicembre 2023, l'attrice Nicole Eggert, famosa per il suo ruolo in "Baywatch", è stata diagnosticata con il cancro al seno. Ora, sta parlando apertamente della sua malattia e dell'aspetto più difficile dopo il completamento delle cure. Parlando alla première di "After Baywatch: Momenti al Sole" a Los Angeles, Eggert ha menzionato: "Sono in questa fase intermedia, ho finito le cure, ma sto aspettando ulteriori test e possibilmente un intervento chirurgico".

Durante l'intervista, Eggert ha evidenziato l'aspetto più difficile del suo percorso: il periodo di attesa. "Si passa molto tempo ad aspettare e questo aspetto non era qualcosa di cui ero completamente consapevole, né è spesso discusso", ha spiegato. In questo periodo, si è sentita più produttiva durante le cure.

L'attesa, secondo lei, si è rivelata "frustrrante". La meditazione e il consulto con uno sciamano, insieme ad altre distrazioni, l'hanno aiutata a farvi fronte. "Che io vada a fare una passeggiata o mediti, cerco di distrarmi dall'attesa", ha menzionato Eggert, partecipando alla première di L.A. con un nuovo taglio di capelli platino. Si era rasata la testa da sola come preparazione per le cure del cancro a febbraio.

Le sue motivazioni più forti

Le sue figlie, Dilyn e Keegan, l'hanno sostenuta per tutto il tempo. Eggert ha apprezzato la loro capacità di gestire bene la situazione senza trattarla in modo diverso. "Entrambe hanno gestito la situazione in modo straordinario. Hanno continuato come se nulla fosse fuori dall'ordinario, come se la vita sarebbe continuata esattamente come al solito", ha condiviso.

Lavoro sul nuovo documentario "Baywatch" è diventato la sua "grande distrazione". Co-produrre il progetto è stata una motivazione significativa, aiutandola a concentrarsi su qualcosa di diverso dalla sua salute. "Mi ha dato un senso di scopo, impedendomi di soffermarmi sui miei problemi di salute", ha espresso Eggert.

L'attrice Nicole Eggert ha interpretato il personaggio della bagnina Summer Quinn nella serie TV "Baywatch" dal 1992 al 1994. Ha ripreso il suo ruolo nel film TV "Baywatch - Wedding in Hawaii" nel 2003. La serie documentar

