Nico Rosberg: Il campione del mondo si ritira per stupire la Formula Uno

Nico Rosberg si ritira dalla Formula Uno

Il tedesco è stato incoronato campione del mondo lo scorso fine settimana

Il 31enne tedesco ha conquistato il suo primo titolo di F1 dopo un'emozionante gara finale della stagione 2016 ad Abu Dhabi, superando il compagno di squadra della Mercedes Lewis Hamilton.

"Ho scalato la mia montagna, sono sulla vetta, quindi mi sembra giusto", ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Rosberg, figlio del campione del mondo finlandese del 1982 Keke, ha corso per la prima volta in F1 con la Williams nel 2006 ed è entrato in Mercedes nel 2010.

Ha conquistato 23 vittorie in carriera ed è salito sul podio 57 volte in 206 gare. Il suo record lo colloca al 12° posto nella classifica dei piloti di tutti i tempi insieme al brasiliano Nelson Piquet.

Livelli di motivazione

Ha battuto Hamilton per il titolo con cinque punti di vantaggio, dopo una stagione di lotta che ha descritto come "dannatamente dura".

"Da 25 anni nel mondo delle corse, è stato il mio sogno, la mia 'unica cosa', diventare campione del mondo di Formula Uno", ha scritto.

"Attraverso il duro lavoro, il dolore, i sacrifici, questo è stato il mio obiettivo. E ora ce l'ho fatta.

"La mia emozione più forte in questo momento è la profonda gratitudine verso tutti coloro che mi hanno sostenuto per realizzare questo sogno".

La rivalità con l'amico d'infanzia Hamilton è stata controversa e a volte di cattivo umore, culminata nell'ultima gara quando il britannico è stato accusato di aver disubbidito agli ordini di scuderia guidando lentamente per permettere ad altri di superare Rosberg e negargli il titolo.

Rosberg era arrivato secondo dietro Hamilton nel campionato piloti nei due anni precedenti, ma i problemi di affidabilità della Mercedes dell'inglese hanno dato al collega il sopravvento in questa stagione.

"Ho spinto come un matto in ogni settore dopo le delusioni degli ultimi due anni; hanno alimentato la mia motivazione a livelli che non avevo mai sperimentato prima", ha detto Rosberg, la cui prima vittoria in F1 è arrivata in Cina nel 2012.

"E naturalmente questo ha avuto un impatto anche sulle persone che amo: è stato uno sforzo di sacrificio di tutta la famiglia, che ha puntato tutto sul nostro obiettivo. Non troverò mai abbastanza parole per ringraziare mia moglie Vivian; è stata incredibile".

Il risultato più orgoglioso

Rosberg ha dichiarato di aver pensato al ritiro dopo la vittoria del Gran Premio del Giappone a Suzuka, in ottobre, e ha affrontato la finale di Abu Dhabi sapendo che poteva essere la sua ultima gara.

"Questa sensazione mi ha schiarito le idee prima della partenza", ha detto. "Volevo godermi ogni parte dell'esperienza, sapendo che poteva essere l'ultima volta... e poi le luci si sono spente e ho fatto i 55 giri più intensi della mia vita".

Rosberg, che è il primo campione in carica di F1 a ritirarsi dopo il francese Alain Prost nel 1993, ha preso la sua decisione lunedì.

"L'unica cosa che rende questa decisione in qualche modo difficile per me è che sto mettendo la mia famiglia di piloti in una situazione difficile", ha detto. "Ma Toto [il capo della Mercedes, Toto Wolff] ha capito", ha aggiunto.

"Il mio risultato più orgoglioso nelle corse sarà sempre quello di aver vinto il campionato del mondo con questo incredibile team di persone, le Frecce d'Argento".

Wolff ha dichiarato: "Questa è una decisione coraggiosa da parte di Nico e testimonia la forza del suo carattere".

Rosberg ha aggiunto su Facebook Live poco dopo aver annunciato la sua decisione: "Sono sicuro al 1000% che sarò felice di questa nuova direzione".

La Mercedes non ha ancora annunciato il sostituto di Rosberg per il 2017.

