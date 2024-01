Nicki Minaj debutta sulla copertina di US Vogue

La Minaj è già apparsa sulle copertine delle edizioni arabe e giapponesi di Vogue (rispettivamente nel 2018 e nel 2019), ma il numero di dicembre di US Vogue segna il suo debutto negli Stati Uniti. È un momento che segna anche una pietra miliare: dopo quasi 15 anni di dominio nell'industria del rap, l'artista si è seduta con Vogue per parlare del suo nuovo album, delle pressioni della fama e delle sfide e gioie di crescere il figlio di 3 anni, che lei chiama pubblicamente "Papa Bear". (La Minaj non ha ancora rivelato ufficialmente il nome di nascita del figlio).

"C'è una certa spensieratezza intorno a te quando sei al massimo, quando stai facendo le tue cose al massimo", ha detto Minaj alla rivista. "Ma quando inizi a sapere che vieni giudicato, non c'è più quello spirito libero. Le persone che eccellono in qualcosa lo fanno sembrare facile, ma hanno anche molta paura di deludere le persone e di deludere se stesse. Una volta che ce l'hai fatta, è come se qualsiasi cosa tu dica possa essere usata contro di te".

(Un esempio su tutti: Minaj ha parlato brevemente della polemica che si è scatenata nel 2021 a seguito di un tweet da lei condiviso apparentemente scettico sull'efficacia dei vaccini Covid-19. "Sono una di quelle persone che non seguono la folla", ha detto, aggiungendo: "Mi piace fare le mie valutazioni").

È anche con questa prospettiva - maturata dopo essere stata a lungo sotto gli occhi del pubblico, ma ancora diffidente - che Minaj ha affrontato il tema dell'essere vista come un emblema della "body positivity" per altre donne di colore con le curve, pur non sentendosi sempre così positiva.

"Ho appena guardato un video che ho postato su Instagram quando avevo 25 anni, e pagherei per avere quell'aspetto in questo momento", ha ammesso Minaj. "Ma oggi posso dire di essere in pace con chi sono e con il mio aspetto".

La rapper ha anche rivelato di essersi recentemente sottoposta a un intervento di riduzione del seno e ha detto a Vogue che il suo nuovo fisico "in realtà mi piace".

"Volevo un sedere più grande e ora mi guardo indietro e mi rendo conto di quanto fosse sciocco", ha detto. "Amate le vostre curve e amate le vostre non-curve. Non c'è niente di sbagliato in tutto questo".

"Quando ti guardi intorno e cerchi di mantenerti in uno stato d'animo grato... le cose per cui puoi essere grato sembrano iniziare a sommarsi", ha spiegato Minaj. "È questa la cosa che è cambiata in me. Non è che abbia fatto passi da gigante. Si tratta solo di essere finalmente felice di chi sei e non di dove sei".

