- Nick Martin è attualmente immerso nella beatitudine del globe trotting e insegna ad altri come replicare l'esperienza.

Condividere un viaggio nella giungla con un drago di Komodo a Komodo Island, Indonesia, prendere onde lungo le coste più strabilianti dell'Australia su una tavola da surf e fluttuare sopra i templi incantati di Bagan in Myanmar in un pallone aerostatico - queste esperienze rappresentano l'essenza delle vacanze epiche.

Per gli ultimi dodici anni, Nick Martin, un tedesco di nascita, ha girato il mondo senza sosta, sempre alla ricerca dell'emozione successiva. Con oltre 70 paesi visitati alle spalle, ha vissuto in Australia, Ecuador, Nuova Zelanda, Svizzera e Figi per periodi prolungati.

Nick Martin si definisce orgogliosamente un avventuriero, avendo messo piede su innumerevoli spiagge in tutti i continenti e vantando un entourage internazionale di amici. Vive una vita che pochi osano immaginare.

Uno studio recente condotto dal fornitore di lotterie private Lottoland ha rivelato che un tedesco su tre sogna di viaggiare di più. Un risultato simile è emerso da un sondaggio commissionato dall'istituto di ricerca di mercato Eurojackpot, YouGov.

Secondo lo studio, circa il 64% dei rispondenti realizzerebbe i propri sogni durante il tempo libero, se avesse il tempo e i fondi necessari - la maggior parte optando per i viaggi come metodo preferito.

Axel Weber, portavoce di Eurojackpot, ha sottolineato l'aumento del desiderio di viaggiare durante la pandemia di COVID-19, osservando che il divieto di viaggio aveva solo rafforzato il desiderio di vedere il mondo.

Nick Martin condivide questa osservazione e nota ulteriormente che l'apprezzamento per i viaggi è notevolmente aumentato. "Conosco molte persone che ora desiderano recuperare le loro vacanze sognate perse", ha dichiarato durante un'intervista online con Stern.

La buona notizia è che, con la volontà di partire e una sete insaziabile di scoperta, i potenziali viaggiatori ora hanno a disposizione un'ampia gamma di opzioni. Ad esempio, in Australia. Prima della pandemia, il paese era un magnete per gli zaini. Poi, il primo lockdown ha fermato tutto.

Tuttavia, il problema è un potenziale shortage di manodopera per interi settori del paese che dipendono dagli zaini. Attualmente, gli zaini possono estendere il loro visto Work-and-Travel per fino a tre anni.

Durante una breve visita in Germania, Nick Martin si è trovato coinvolto in un preoccupante dolore alla schiena. Dopo le valutazioni mediche, è stato diagnosticato con un disco erniato e successivamente confinato a casa per diversi mesi. "In quel periodo, la mia avventura più estesa è stata inciampare dal divano al letto", ricorda Martin.

A febbraio 2022 è arrivato un momento cruciale: la fisioterapia ha dato risultati positivi, alleviando il suo dolore alla schiena. La prima mossa di Nick Martin? Via all'aeroporto per un appuntamento alle Bahamas. "Volevo verificare se potevo ancora viaggiare. Fortunatamente, la risposta è stata affermativa!"

Che un disco erniato non potesse fermarlo dalle scoperte infinite - quello era qualcosa che Nick Martin non avrebbe mai immaginato dodici anni prima. In quel momento, il senso dell'avventura a malapena si agitava in lui: formazione professionale, servizio civile, un reddito stabile e un veicolo aziendale - un'esistenza convenzionale. Tuttavia, il richiamo del mondo più ampio si è dimostrato troppo potente da resistere. Il resto, come si suol dire, è storia.

Il pericolo della parola "Ma"

Una storia che, in teoria, altri potrebbero scrivere. Ma per quella piccola parola "ma". Molti ostacoli trattengono le persone dal viaggiare. "Molte persone ottengono informazioni sul mondo solo dalle notizie, che creano una percezione cupa di alcuni paesi", osserva Martin. Tuttavia, il mondo è molto più amichevole di quanto si possa immaginare.

Il vivace francofono vive per i viaggi, anche quando non gira il mondo. Le sue avventure esaltanti sono narrate in due libri e condivise durante i suoi impegni internazionali di speaking.

Coloro che attualmente nutrono sogni di un'escursione globale possono iscriversi all'Università dei viaggi. A differenza di un curriculum accademico, è suddiviso in programmi di bachelor e master per creare un'esperienza di apprendimento strutturata.

Nel programma di bachelor, i partecipanti imparano strategie finanziarie per un viaggio nel mondo, pianificazione essenziale e abilità di gestione del denaro. Nel programma di master, i viaggiatori imparano ad adattare i loro viaggi per adattarsi alle malattie croniche, abbracciare la vita da van e prosperare come nomadi digitali.

Il contenuto non si basa sulla ricerca scientifica, ma sulle esperienze dirette condivise da Nick Martin, la sua partner Stefanie Oeffner e altri esperti di viaggi in tutto il mondo. I consigli di viaggio concreti sono pochi - l'obiettivo è accendere l'immaginazione e ispirare gli studenti a creare le loro storie di viaggio uniche.

Per meno di 120 euro, gli appassionati di viaggi hanno accesso a una rete di supporto di persone affini e consigli per avviare una vita di esplorazione senza fine.

Martin spiega il concetto in questo modo: "Condividiamo la nostra conoscenza e l'esperienza acquisite attraverso decenni di viaggi in tutto il mondo sulla piattaforma. A volte forniamo anche la spinta necessaria". Niente più dubbi o paure che servono come scuse per rimanere a casa.

Sostenendo questa idea con entusiasmo c'è Nick Martin. I suoi occhi brillano, la sua voce si alza e si trasforma nell'incarnazione stessa dell'ispirazione. Il suo obiettivo è ispirare e motivare, essere un faro. Non sorprende che egli trovi appagamento personale nel suo stile di vita. Se gli chiedi quali sono le tre lezioni fondamentali che ha imparato dai suoi dodici anni di viaggi in tutto il mondo, spesso menziona:

"Commettendo errori è fantastico." "Nessuno tiene il conto di te." "Sono l'architetto del mio destino."

Viaggio nel deserto della Mauritania

Cambio di scenario: Ci troviamo in Mauritania, il secondo paese meno visitato al mondo, dopo la Corea del Nord. Il paesaggio è caratterizzato da dune di sabbia e formazioni di granito, con due terzi del paese coperti dal Sahara. La colonnina di mercurio raggiunge i 44 gradi Celsius - all'ombra.

Attraversando il deserto a 35 chilometri orari c'è un treno lungo sette chilometri, soprannominato il "Treno di Ferro". È noto per essere il più lungo e pesante al mondo. E su uno dei vagoni carichi di minerale di ferro siede un giovane uomo; il suo corpo interamente ricoperto di polvere di sabbia, occhialini e copricapo a proteggere il viso - e un ampio sorriso stampato in volto.

Questo segna il compimento di un nuovo item nella lista dei desideri di Nick Martin. "Finora ho intrapreso ogni viaggio che ho desiderato", dice il 36enne. E nonostante la natura pericolosa dell'escursione, non cambierebbe un solo secondo di essa. La sua storia di viaggio continua: "Mi attengo al principio: il solo viaggio che rimpiangerai è quello che non hai mai intrapreso!"

Fonte: Nick Martin della Travel University

