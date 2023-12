Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis si aggiudicano gli Australian Open

Se qualcuno vi avesse poi corretto dicendo che il frastuono proveniva in realtà da una partita di tennis di singolare agli Australian Open, avreste potuto pensare che stessero giocando Ashleigh Barty o Rafa Nadal.

In realtà, la racchetta proveniva da un quarto di finale di doppio maschile degli Australian Open. Il protagonista? 'Special K', altrimenti noto come Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis.

La coppia australiana di wildcard ha mandato in delirio i fan durante il loro improbabile viaggio verso le semifinali del Grande Slam di casa, raggiungendo l'apice con una rauca vittoria 7-5 3-6 6-3 nei quarti di finale contro Tim Puetz e Michael Venus in una Kia Arena gremita martedì.

Hype men per la folla, pacche sul petto, tributi a Cristiano Ronaldo: sottolineare il solo tennis non renderebbe giustizia allo spettacolo che la coppia australiana ha offerto.

Il doppio ha probabilmente un posto scomodo nel mondo del tennis - gli eventi di singolare hanno sempre la precedenza sia in termini di montepremi che di copertura - il che rende ancora più impressionante l'attenzione e l'adorazione che il duo sta raccogliendo.

Tuttavia, per Kyrgios e Kokkinakis, il rapporto con il pubblico è simbiotico e costituisce il fulcro della loro motivazione a esibirsi.

Questo Australian Open, onestamente, per noi è più importante la gente, giocare per loro è più importante del nostro successo in doppio", ha detto Kyrgios.

"Non abbiamo fissato alcun obiettivo per quest'anno in doppio, voglio solo giocare e dare spettacolo al popolo australiano e agli Australian Open e cercare di far crescere lo sport del tennis.

È per questo che sto giocando e so che Thanasi si sta divertendo: è la cosa più divertente che abbiamo mai fatto in campo".

"Il brivido per noi è quello di scendere in campo. Sembra una cosa stupida, ma ci preoccupiamo di quello che succederà nel match successivo", ha aggiunto Kokkinakis.

"Vedere il sostegno che abbiamo e il pubblico che impazzisce ogni volta che scendiamo in campo e che si diverte, ci dà la carica e ci motiva a fare meglio per loro".

Lacrime e applausi

Una perfetta sintesi del legame tra i due e il pubblico di Melbourne, così come della personalità enigmatica di Kyrgios, si è avuta all'inizio del primo set del quarto di finale, quando il ventiseienne ha scagliato ferocemente una palla morta di ritorno verso il pubblico dopo aver lasciato il servizio.

La palla ha colpito un bambino, facendolo piangere, e un Kyrgios mortificato si è coperto la bocca per lo shock.

Dopo una breve chiacchierata con Kokkinakis, Kyrgios si è avvicinato alla tribuna per consegnare un pegno di scuse a un bambino che, sebbene ancora un po' lacrimoso, ora sfoggiava un sorriso, una racchetta nuova e una storia mostruosa da condividere a scuola.

Il successivo e caloroso applauso della folla è stata una risposta che il spesso soprannominato "cattivo ragazzo del tennis" non ha sempre ricevuto.

Le buffonate in campo hanno a volte rovinato una carriera di indubbio talento - un'immaturità che lui stesso ha ammesso - e Kyrgios ha dichiarato alla CNN lo scorso anno di avere un rapporto di "amore-odio" con questo sport.

Tuttavia, questo doppio sembra aver davvero infiammato Kyrgios e non c'è dubbio su quale sia il lato dell'"amore-odio" del pubblico di quest'anno, soprattutto per quanto riguarda i giovani fan che hanno assistito alle partite del duo al Melbourne Park.

"Non c'è modo di evitarlo, io e Thanasi siamo sicuramente dei modelli per i giovani australiani, ovviamente attiriamo quel pubblico", ha detto Kyrgios.

"So che nel corso degli anni non sono stato il miglior modello di comportamento, ma stavo imparando a gestire tutto e credo che ora, a 26 anni, sono maturato e mi sono reso conto che molti ragazzi e persone, anche quelli che non hanno molta fiducia in se stessi, guardano a noi quando andiamo in campo.

"Non siamo persone speciali, siamo esseri umani normali che si possono vedere camminare in Australia... Penso che siamo semplicemente relazionabili, ed è questa la cosa migliore".

Affidabile

Per il ventiseienne Krygios, la differenza è la parola chiave del suo posto in questo sport.

"Il tennis ha sempre avuto delle personalità, l'ho già detto in passato, ma credo che abbiano fatto fatica a capire che ci sono modi diversi di fare.

"Ci sono Roger Federer e questi ragazzi che sono atleti che capitano una sola volta nella generazione - non posso essere così, non siamo così, ci devono essere persone che sono un po' più relazionabili".

A parte l'abilità, Krygios e Kokkinakis stanno dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere agli Australian Open - un pensiero agli amanti della pace e della tranquillità di Melbourne se dovessero arrivare fino in fondo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com