Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas multati dopo l'infuocato match di Wimbledon

Al numero 5 del mondo Tsitsipas è stata comminata una multa di 10.000 dollari per condotta antisportiva, la più alta del torneo fino ad ora.

Dopo l'incontro, si è scusato per aver colpito una palla in tribuna, un'infrazione considerata a parte dal regolamento del Grande Slam.

Kyrgios, che ha vinto l'incontro in quattro set e affronterà lo statunitense Brandon Nakashima nel quarto turno di lunedì, è stato multato di 4.000 dollari per un'oscenità sonora.

In questo modo l'australiano è stato multato di 14.000 dollari in questo torneo, dopo essere stato sanzionato per aver sputato in direzione di uno spettatore che, a suo dire, gli stava mancando di rispetto durante il suo incontro di primo turno contro il britannico Paul Jubb.

Dopo l'accesa contesa di sabato, Tsitsipas e Kyrgios hanno continuato a scambiarsi frecciatine fuori dal campo: la quarta testa di serie greca ha definito il suo avversario "malvagio" e "prepotente", mentre Kyrgios ha detto che Tsitsipas "non è gradito" nello spogliatoio.

"Oggi non ho fatto nulla di irrispettoso nei confronti di Stefanos", ha aggiunto. "Non lo stavo trapanando con le palle. Venire qui a dire che l'ho maltrattato, è una cosa da poco".

Kyrgios ha suscitato polemiche per il suo comportamento in campo nel corso della sua carriera, ma a Wimbledon quest'anno ha anche giocato alcune delle sue migliori partite, in particolare quando ha superato Filip Krajinovic in appena un'ora e 25 minuti nel secondo turno.

Il 27enne ha raggiunto i quarti di finale di un Grande Slam in due precedenti occasioni: un record che potrebbe eguagliare battendo Nakashima quando i due si incontreranno sul Centre Court.

Fonte: edition.cnn.com