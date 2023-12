Nick Kyrgios dice di sentirsi "composto" e "maturo" quando supera Brandon Nakashima e raggiunge i quarti di finale di Wimbledon

Sul Centre Court Kyrgios ha offerto una prestazione molto più contenuta rispetto all'infuocato match di sabato contro Stefanos Tsitsipas , e l'australiano ha ammesso di essere lontano dal suo meglio quando ha trionfato per 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2.

Solo quando ha messo a segno una volée di dritto sul suo primo match point nel quinto set, Kyrgios ha mostrato veri segni di emozione, guardando il pubblico e ruggendo di gioia.

La vittoria è stata anche molto combattuta, dato che il 27enne è apparso alle prese con un problema alla spalla per tutto il match e ha avuto bisogno di cure da parte del fisioterapista sul 3-2 del terzo set.

"Ho sicuramente bisogno di un bicchiere di vino stasera", ha ammesso nell'intervista a bordo campo dopo la partita.

Il prossimo avversario di Kyrgios sarà il cileno Cristian Garin, che è diventato il primo giocatore di quest'anno a rimontare due set di svantaggio sconfiggendo l'australiano Alex de Minaur.

Kyrgios ha raggiunto il suo primo quarto di finale del Grande Slam in sette anni e rimane imbattuto in tutti i suoi incontri a Wimbledon in cinque set.

"Oggi stavo quasi sorridendo e ridendo tra me e me, sapendo di essere coinvolto in una battaglia assoluta", ha detto ai giornalisti. "In passato non ero in grado di godermi questo... Oggi mi stavo quasi godendo la competitività".

L'americano Nakashima, alla sua prima partita di quarto turno in un grande slam, ha conquistato il primo set con la prima palla break dell'incontro, ma Kyrgios, nonostante si sia aggrappato più volte alla spalla, ha risposto con un break all'inizio del secondo.

Il servizio si è rivelato l'arma migliore di Kyrgios, che con un ace da 137 miglia all'ora ha portato a termine il set e pareggiato il match.

Nel terzo set ci sono state poche opportunità di break per entrambi i giocatori, ma Kyrgios ha avuto la meglio nel tie break, schiaffeggiando un dritto incrociato al di là della portata di Nakashima per passare in vantaggio nel match.

Il ventenne, tuttavia, non è affatto finito e nel quarto set ha effettuato il break per il vantaggio di 4-3. Ne è seguita una strana fase di gioco in cui Kyrgios è sembrato affossare il resto del set con servizi lenti e colpi da terra poco incisivi.

"Una tattica del tutto inutile", ha spiegato in seguito. "Ho buttato via quel game di servizio. Sapevo che era in ritmo, che stava iniziando a starmi addosso e volevo solo disorientarlo un po'".

La partita si è quindi decisa, ma Kyrgios ha prodotto il suo miglior tennis mentre Nakashima si è affievolito.

Un doppio break al servizio ha gettato le basi per la vittoria, e Kyrgios ha concluso l'incontro con 35 aces - portando a 103 il suo bilancio nel torneo - e 79 vincenti.

Kyrgios disputerà il suo secondo quarto di finale a Wimbledon e il primo dal 2014; allora, da debuttante diciannovenne, sconfisse Rafael Nadal al quarto turno.

La sua prestazione di lunedì non avrà avuto la stessa energia contagiosa e pulsante della vittoria contro Nadal, ma è stata comunque una vittoria coraggiosa.

"Non è stata la mia migliore prestazione, ma sono molto contento di averla ottenuta", ha dichiarato Kyrgios. "Ho lottato davvero duramente oggi".

Le polemiche hanno seguito Kyrgios nel corso della sua carriera tennistica e Wimbledon di quest'anno non ha fatto eccezione.

È stato multato di 4.000 dollari per un'oscenità verbale durante il match contro Tsitsipas, che si aggiungono ai 10.000 dollari inflittigli per condotta antisportiva dopo aver sputato a un tifoso che, a suo dire, gli stava mancando di rispetto durante il match di primo turno contro Paul Jubb.

Kyrgios ha riconosciuto di essere un giocatore e una persona diversa da quella che affrontò Nadal otto anni fa, come dimostra la calma che ha mostrato lunedì.

All'inizio di quest'anno ha rivelato le battaglie con i problemi di salute mentale che ha affrontato nel corso della sua carriera, raccontando le sue lotte con l'abuso di droghe e alcol, oltre che con l'autolesionismo.

Lunedì ha potuto riflettere brevemente su quello che ha descritto come il suo viaggio "sulle montagne russe".

"C'è stato un periodo in cui sono stato costretto a uscire da un pub alle 4 del mattino per giocare contro Nadal al secondo turno", ha detto Kyrgios.

"Il mio agente è dovuto venire a tirarmi fuori dal pub alle 4 del mattino prima di giocare il mio match sul Centre Court di Wimbledon.

"Ho fatto molta strada, questo è certo. Penso che sia merito delle abitudini quotidiane e delle persone che mi circondano... Ora, sedermi qui ai quarti di finale di Wimbledon, sentirmi bene, composta, matura e avere tutto questo intorno a me, sono estremamente fortunata e sento di essere a mio agio nella mia pelle".

Contro Garin, un giocatore tre posizioni sotto di lui nella classifica mondiale ma con meno esperienza sui palcoscenici più importanti dello sport, Kyrgios potrebbe accedere per la prima volta alla finale di un Grande Slam.

Sarebbe un momento significativo per un giocatore abituato a vivere gli alti e bassi di una carriera da tennista professionista.

Fonte: edition.cnn.com