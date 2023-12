Nick Kyrgios definito "cattivo" e "bullo" dall'avversario sconfitto a Wimbledon Stefanos Tsitsipas

Kyrgios ha battuto Tsitsipas in quattro set - 6-7(2) 6-4 6-3 7-6(7) - in una partita ricca di azione e di polemiche sul Court One, ma i due hanno continuato a litigare nelle loro conferenze stampa post-partita.

Tsitsipas si è sentito frustrato dalla "costante prepotenza" di Kyrgios dall'altra parte della rete e ha cercato di colpire il suo avversario con un colpo durante l'infuocato incontro.

Kyrgios, che si è fatto sentire per tutto il tempo, è stato ammonito dall'arbitro per aver bestemmiato e si è infuriato quando Tsitsipas non è stato squalificato per aver lanciato una palla verso il pubblico in preda alla frustrazione.

"Sì, è un continuo bullismo, è quello che fa. Fa il bullo con gli avversari. Probabilmente anche lui era un bullo a scuola. Non mi piacciono i bulli", ha detto Tsitsipas ai giornalisti dopo la partita.

"Non mi piacciono le persone che mettono in difficoltà gli altri. Ha anche alcuni tratti positivi nel suo carattere. Ma ha anche un lato molto malvagio che, se esposto, può fare molto male alle persone che lo circondano".

Kyrgios, che ha già fatto notizia a Wimbledon per i suoi sfoghi e i suoi colpi audaci, ha riso dei commenti dell'avversario, definendoli "morbidi".

In precedenza, intervistato in campo subito dopo la partita, aveva dichiarato di avere un enorme rispetto per il greco.

"Non so cosa dire. Non sono sicuro di aver fatto il bullo con lui. È stato lui a colpirmi con le palle, è stato lui a colpire uno spettatore, è stato lui a sbatterlo fuori dallo stadio", ha detto Kyrgios ai giornalisti dopo essere passato agli ottavi di finale.

"Oggi non ho fatto nulla di irrispettoso nei confronti di Stefanos. Non l'ho colpito con le palle. Venire qui a dire che l'ho maltrattato, è una cosa da poco. Non siamo fatti della stessa pasta. Mi confronto con ragazzi che sono veri concorrenti.

"Ho molti amici nello spogliatoio, tanto per dire. Sono uno dei più amati. Io sono un tipo a posto. Lui non è apprezzato. Mettiamolo lì".

Tsitsipas si è poi scusato per aver tirato una palla in mezzo al pubblico e ha ammesso di aver cercato di colpire Kyrgios con un colpo al corpo.

"Non sono abituato a giocare in questo modo", ha detto. "Ma non posso stare seduto lì, comportarmi come un robot e agire come qualcuno che è completamente freddo e ignorante.

Perché sei là fuori a fare il tuo lavoro e dall'altra parte del campo arrivano rumori senza alcun motivo".

Ogni singolo punto che ho giocato oggi ho avuto la sensazione che ci fosse qualcosa dall'altra parte della rete".

"È il suo modo di manipolare l'avversario e di farti sentire distratto, in un certo senso. Non c'è nessun altro giocatore che faccia questo. Spero davvero che tutti noi giocatori possiamo trovare una soluzione e rendere questo sport più pulito, in modo che questo tipo di comportamento non sia accettato, non sia permesso, non sia tollerato".

Kyrgios, che nel prossimo turno affronterà l'americano Brandon Nakashima, ha detto che Tsitsipas dovrebbe essere più preoccupato di trovare un modo per batterlo.

"Sarei piuttosto arrabbiato se perdessi contro qualcuno per due settimane di fila. Forse prima dovrebbe capire come battermi un altro paio di volte", ha aggiunto l'australiano.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com