Nick Kyrgios critica il "pessimo" trattamento riservato a Novak Djokovic nella polemica sui visti

Djokovic è stato trasferito al Park Hotel di Melbourne, una struttura di detenzione per rifugiati e richiedenti asilo, dopo che il suo visto d'ingresso in Australia è stato bloccato, secondo quanto riferito dalle emittenti Seven Network e Nine News della CNN.

Il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato questa settimana che Djokovic, che non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, "non aveva una valida esenzione medica" all'obbligo di vaccinazione per gli arrivi in Australia.

"Ascoltate, io credo decisamente nell'azione, mi sono vaccinato a causa di altri e per la salute di mia madre (sic), ma il modo in cui stiamo gestendo la situazione di Novak è pessimo, davvero pessimo", ha scritto Kyrgios su Twitter venerdì.

"Come questi meme, titoli di giornale, questo è uno dei nostri grandi campioni ma alla fine della giornata, è umano. Fai di meglio".

Il numero 93 del mondo Kyrgios, che non ha mai esitato a dire la sua, ha già criticato il comportamento di Djokovic durante la pandemia - in particolare durante lo sfortunato evento dell'Adria Tour nel 2020, che ha visto diversi giocatori, tra cui Djokovic, risultare positivi al Covid-19.

A novembre, Kyrgios ha dichiarato di non ritenere che nessuno debba essere obbligato a vaccinarsi, ma ha poi aggiunto che non sarebbe "moralmente giusto accettare in Australia giocatori provenienti dall'estero che non sono vaccinati".

Djokovic, che attualmente è a pari merito con Roger Federer e Rafael Nadal per quanto riguarda i 20 titoli del Grande Slam in singolare e che spera di vincere il suo 10° titolo agli Australian Open di Melbourne, ha ricevuto anche il sostegno del collega John Isner, mentre continua la vicenda del suo visto.

"Quello che Novak sta passando in questo momento non è giusto", ha scritto Isner su Twitter. "Non c'è alcuna giustificazione per il trattamento che sta ricevendo. Ha seguito le regole, gli è stato permesso di entrare in Australia e ora viene trattenuto contro la sua volontà. È una vera vergogna".

Nadal, invece, è stato meno comprensivo nei confronti di Djokovic: "Ha preso le sue decisioni, e ognuno è libero di prendere le sue decisioni, ma poi ci sono delle conseguenze", ha detto lo spagnolo ai giornalisti a Melbourne giovedì.

"Ovviamente non mi piace la situazione che si sta verificando. In un certo senso, mi dispiace per lui. Ma allo stesso tempo, lui conosceva le condizioni da molti mesi, quindi ha preso la sua decisione".

Il team legale di Djokovic ha chiesto un'ingiunzione urgente contro la decisione di revocare il suo visto mentre continua a essere trattenuto a Melbourne. Secondo la Reuters e l'emittente pubblica ABC, la Corte Federale del Paese ha rinviato a lunedì la decisione se il giocatore potrà rimanere in Australia o essere espulso.

Venerdì, il ministro australiano degli Affari interni Karen Andrews ha dichiarato che Djokovic "non è tenuto prigioniero" nel Paese.

"È libero di andarsene in qualsiasi momento, e le forze di frontiera lo faciliteranno", ha dichiarato la Andrews alla ABC. "È responsabilità del singolo viaggiatore assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria per entrare in Australia".

I commenti di Andrews sono arrivati dopo che i familiari di Djokovic in Serbia avevano protestato contro le azioni delle autorità australiane.

"Lo tengono prigioniero. Il nostro Novak, il nostro orgoglio. Novak è la Serbia e la Serbia è Novak", ha detto giovedì il padre di Djokovic, Srdjan.

"Calpestano Novak, e così calpestano la Serbia e il popolo serbo ... Volevano sottovalutarlo, metterlo in ginocchio, e non solo lui, ma anche il nostro Paese, la nostra bella Serbia".

"Siamo serbi, orgogliosi europei, gente civile. Non abbiamo mai attaccato nessuno, ci siamo solo difesi".

La moglie di Djokovic, Jelena, ha adottato un approccio più mite parlando pubblicamente della situazione per la prima volta sui social media: "Sto facendo un respiro profondo per calmarmi e trovare gratitudine (e comprensione) in questo momento per tutto ciò che sta accadendo", ha scritto su Instagram.

"L'unica legge che dovremmo rispettare tutti, al di là di ogni singolo confine, è l'Amore e il rispetto per un altro essere umano".

Poco dopo la mezzanotte di sabato a Melbourne, lo stesso Djokovic ha postato su Instagram, scrivendo: "Grazie alle persone di tutto il mondo per il vostro continuo supporto. Lo sento ed è molto apprezzato".

