Nick Cave intraprende un'impresa divina

Sul loro nuovo album 'Wild God', Nick Cave e i Bad Seeds lasciano correre liberi i loro guinzagli emotivi. Qualsiasi cosa che fa sentire bene è lecita. E mentre la tensione aumenta costantemente, un sacco di cose si rivelano incredibilmente belle.

"Forse sta arrivando una notte tempesta," canta Nick Cave, mentre una melodia inquietante al piano si snoda attraverso le ombre. Nick Cave ha attraversato tanto nella sua vita. Nel 2015, il suo figlio quindicenne Arthur se n'è andato. Sette anni dopo, anche il fratellastro di Arthur, Jethro, ha lasciato questo mondo.

Il buio è sempre stato una costante nella vita artistica di Nick Cave. Recentemente, è diventato anche una forza predominante nella sua vita personale. Chi può offrire conforto in un momento simile? L'arte? Il silenzio? Magari Dio?

Cinque anni dopo l'ultimo album di Nick Cave e i Bad Seeds ("Ghosteen"), il Divino sembra remare con tutte le sue forze sulla copertina dell'album. "Wild God", il titolo del loro diciottesimo album in studio, non è certo un album di lutto. In termini di contenuti, il protagonista affronta la vita e tutte le sue incredibili sfaccettature. Amore, dolore, speranza, despair: "Wild God" ha tutto e lascia al listener il compito di intrecciarlo insieme.

Come sta la rana nel canale di scolo?

La vita va avanti in qualche modo. La morte non è la fine, non solo per coloro che restano. La gioia di vivere e la costante spinta a guardare avanti giocano un ruolo altrettanto importante sotto l'influenza del dio selvaggio quanto la faticosa e debilitante lotta con l'oscurità. Ad esempio, se una rana è seduta nel canale di scolo, non si tratta solo di despair, ma anche di saltare sempre avanti e non abbandonare mai la speranza ("Rane"). La morte della compagna di Cave Anita Lane viene elaborata con melodie frizzanti, trucchi del vocoder e una registrazione telefonica in cui Lane si rimembra, ridendo ("O Wow O Wow"). La morte e il dolore possono anche mescolarsi con la gioia sottostante.

Con il ritorno al rock 'n' roll, si dice che Nick Cave abbia chiuso quel capitolo per ora. "Wild Dog" si allontana dai tradizionali schemi verso-bridge-chorus e dipinge invece un paesaggio sonoro di intensità. Si tratta di libero pensiero, musica sperimentale, dinamiche coinvolgenti e un ritorno alle basi.

Nonostante gli alti e bassi, il caos viene evitato. Dal pathos distorto dal dolore dell'apertura ("Canzone del Lago") al battito pulsante e vitale della dolce "Cavalli di cannella" alle intricate piroette finali ("O Wow O Wow"), Nick Cave e i Bad Seeds si crogiolano nelle emozioni.

Il dolore viene e va

Più forte, più piano, con cori opulenti e interludi orchestrali bombastici e poi di nuovo circondati da delicate sonorità di piano, sfere gentili e con entrambi i piedi sui freni, i responsabili emergono dalle tenebre verso la luce, proprio sull'orlo dell'Olimpo della musica da camera.

Il dolore è ancora lì, ma in qualche modo anche scomparso. Quando l'ultima nota dell'album svanisce in lontananza, si è lasciati con un senso di positività di fronte agli altoparlanti. Si è colmi di aspettativa e ansiosi di ciò che verrà, se ci si concede una seconda ascolto dopo la prima.

La musica rock gioca un ruolo significativo nell'album "Wild God", con Nick Cave e i Bad Seeds che tornano alle loro radici nel rock 'n' roll. I brani ritmati e intensi dell'album, come "Cavalli di cannella", mostrano che anche in mezzo al dolore e alle tenebre, la gioia di vivere e la spinta a guardare avanti sono una parte cruciale dell'esperienza umana, proprio come una rana che salta avanti di fronte alle avversità.

