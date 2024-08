Nick Carter vuole vederti pagare per i danni.

Cantante Melissa Schuman accusa Nick Carter di averla costretta ad avere rapporti sessuali quando lei aveva 18 anni. La star dei Backstreet Boys ora la cita in giudizio, chiedendo 2,5 milioni di dollari per diffamazione.

Nick Carter, membro dei Backstreet Boys, cita in giudizio la cantante Melissa Schuman, che lo aveva accusato lo scorso anno di aggressione sessuale. L'ex membro del gruppo delle Dream allega che Carter l'ha costretta a rapporti orali e poi vaginali nel 2003, quando lei aveva 18 anni e lui 22.

Nel suo ricorso, Carter nega le accuse e cita Schuman per 2,5 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro) per diffamazione, secondo la rivista americana People.

Lo scorso aprile, Schuman aveva presentato una causa civile contro Carter. Aveva reso pubbliche le accuse in precedenza, ma la procura distrettuale di Los Angeles aveva rifiutato di intentare un procedimento penale, a causa del termine di prescrizione. Un cambiamento nella legge lo scorso anno ha dato a Schuman la possibilità di agire legalmente contro Carter.

Nel suo ricorso presentato alla Corte Suprema della California alla fine di luglio, Carter sostiene che Schuman ha fatto dichiarazioni false quando l'ha accusato di aggressione sessuale nel suo blog nel 2017. Inoltre, sostiene che ha fatto dichiarazioni diffamatorie in interviste, sui social media e in un documentario in streaming.

Seconda donna accusa Carter di aggressione sessuale

Carter nega le accuse e sostiene che il loro incontro sessuale è stato consensuale. Ritiene che le accuse di Schuman siano un tentativo di rianimare la sua "carriera in declino" e danneggiare la sua reputazione.

L'avvocato di Schuman ha risposto alla citazione in giudizio di Carter, dicendo a People magazine: "Il ricorso di Carter in California contiene gli stessi argomenti del suo processo fermo in Nevada, e entrambi mostrano che la sua strategia per difendersi dalle cause per aggressione sessuale è attaccare le vittime".

Il caso del Nevada riguarda Shannon Ruth, che accusa anche Carter di aggressione sessuale, che sarebbe avvenuta nel 2001 dopo un concerto.

Le presunte vittime parlano in un documentario

Ruth e Schuman appaiono nel documentario "Fallen Idols: Aaron and Nick Carter", uscito a maggio. La serie in quattro parti include interviste alle due donne e ad Ashley Repp, che accusano tutti Carter di aggressione sessuale. Carter ha intentato un'azione legale contro il documentario.

"Queste sono esattamente le stesse accuse infondate che ci hanno portato a intentare causa contro questo gruppo di cospiratori", ha detto l'avvocato di Carter Dale Hayes Jr. a The Hollywood Reporter. "Siamo sicuri che otterremo la vittoria e li renderemo responsabili per la diffusione di queste falsità".

In risposta alle accuse di Melissa Schuman, Nick Carter ha intentato una causa per diffamazione, sostenendo che la pop star ha fatto dichiarazioni false sul loro passato. Nonostante le accuse di aggressione sessuale contro di lui nel mondo della musica pop, Carter sostiene che il loro incontro è stato consensuale.

