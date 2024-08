NFL settimana di pre-stagione 1: Caleb Williams abbaglia nella prima apparizione mentre Joe Burrow torna in azione

Settimana 1 della preseason NFL 2024 si conclude domenica, con tutte le 32 squadre che hanno ora giocato una partita di riscaldamento prima dell'inizio della nuova stagione a settembre.

Caleb Williams si fa notare tra i quarterback rookie

Qualsiasi scelta al primo giro del draft avrà gli occhi puntati su di lui. Ma per Caleb Williams, quella luce è un po' più intensa a causa delle aspettative che gravano sulle sue spalle.

Il quarterback è stato considerato una promessa per anni e ha dimostrato il perché nel suo primo ingresso in azione NFL sabato.

Williams - selezionato come primo assoluto dai Chicago Bears nel Draft NFL 2024 - ha offerto una prestazione completa nel suo debutto in preseason contro i Buffalo Bills, mostrando perché è stato tanto acclamato.

La sua capacità di eccellere in qualsiasi situazione contro i Bills è stata probabilmente la dote più impressionante di Williams, con la sua precisione nel passaggio, l'abilità nel corsa e le doti di improvvisazione sotto pressione tutte in mostra.

Il 22enne ha giocato il primo quarto e ha fatto da catalizzatore in due drive che hanno portato ai field goal per i Bears. L'offensiva di Chicago si è mossa in modo costante con Williams al comando, producendo 147 yard e sette primi down mentre il quarterback ha passato per 95 yard e corso per 13.

"Mi è sembrato bene", ha detto Williams nella conferenza stampa post-partita mentre i Bears vincevano 33-6. "C'è sempre un po' più di concentrazione che si ha prima delle partite per qualche motivo, anche se si cerca di entrare in quella mentalità e cose del genere durante la settimana.

"È solo una sensazione di controllo, una sensazione di progresso, un sacco di cose diverse che quando si entra in partita, il livello di comfort e tutto il resto di solito aumenta".

Il wide receiver dei Bears, DJ Moore, ha definito il debutto di Williams "eccellente", mentre l'allenatore della squadra, Matt Eberflus, ha detto che c'è stata "certamente positività".

"Non vogliamo soffocare quella positività", ha detto Eberflus, secondo ESPN. "Sento che abbiamo ancora molto lavoro da fare e molte cose da raggiungere come squadra di football, non solo Caleb.

"Dobbiamo tutti giocare bene intorno a lui. È importante che continuiamo a migliorare prima della prima partita".

E Williams non è stato l'unico quarterback rookie a impressionare nel suo debutto in preseason nel fine settimana.

Bo Nix, JJ McCarthy, Jayden Daniels e Michael Penix hanno giocato per le loro rispettive squadre e hanno mostrato lampi di promessa.

Il numero 2 assoluto, Daniels, ha mostrato le sue doti nel breve turno per i Washington Commanders, guidando un drive da touchdown e dimostrando le sue impressionanti doti di leadership in una sconfitta per 20-17 contro i New York Jets.

McCarthy, la scelta numero 10 assoluta con i Minnesota Vikings, è stato probabilmente il più impressionante, lanciando due touchdown passaggi in una vittoria contro i Las Vegas Raiders. Ha completato 11 passaggi su 17 per 188 yard con i due TD e un intercetto in sei drive.

"Chiaramente, tutti possono vedere il talento nel braccio", ha detto l'allenatore dei Vikings, Kevin O'Connell, ai reporter dopo la partita, secondo SI.com. "Mi è piaciuto vederlo tornare aggressivo dopo l'intercetto".

Il QB dei Bengals Burrow torna in azione

Joe Burrow è uno dei migliori quarterback della NFL e così quando si è infortunato alla mano lo scorso novembre, non è stato una sorpresa che la campagna dei Cincinnati Bengals è andata fuori strada.

Ma, dopo mesi di riabilitazione, è tornato.

Burrow ha giocato solo un drive nel suo primo gioco di ritorno sabato, ma ne ha fatto il meglio. Ha completato cinque dei suoi sette passaggi per 51 yard, compreso un touchdown pass a Tee Higgins.

Anche se i Bengals hanno perso 17-14 contro i Tampa Bay Buccaneers, Burrow ha espresso il suo sollievo nel tornare in campo.

"Ancora del lavoro da fare, ma è stato bello tornare in campo", ha detto Burrow dopo la partita, secondo NFL.com. "Ho segnato quel touchdown, ho avuto un po' di aiuto. È stato un buon inizio".

