1️⃣ Legame comune: Una partita di calcio improvvisata si è evoluta in un club strutturato, offrendo un sistema di supporto critico ai richiedenti asilo a New York. "Siamo come una famiglia," ha condiviso un membro. "C'è rispetto, amore e comprensione tra di noi." Conosci il Newcomers Football Club.

2️⃣ Dati personali: Le piattaforme dei social media utilizzano i contenuti generati dagli utenti per rafforzare i loro sistemi di intelligenza artificiale, dalle selfie di Snapchat ai curriculum di LinkedIn. Le aziende argomentano che questi dati sono preziosi per l'addestramento dell'IA a causa della loro natura attuale e conversazionale. Impara a limitare la condivisione dei dati.

3️⃣ Giorno della marmotta: Durante le elezioni presidenziali del 1992, un famoso personaggio di una sitcom televisiva ha scatenato un dibattito nazionale sui "valori familiari". Fast-forward al 2024 e stiamo assistendo a una somiglianza di questa situazione nella campagna attuale.

4️⃣ Reliquie di guerra: I ricercatori stanno utilizzando migliaia di ossa e centinaia di armi per ricostruire gli eventi sul più antico campo di battaglia d'Europa, che risale a 3.250 anni. I ritrovamenti includono spade, mazze di legno e punte di freccia, alcune ancora conficcate nei resti dei caduti.

5️⃣ Inversione di ruoli: Ted Purdom odiava le lingue e ha fallito in spagnolo alle superiori. Tuttavia, ha studiato in Spagna e ora possiede un centro di apprendimento linguistico lui stesso.

🐃 Fuga bovina: Per diverse ore, otto tori sono riusciti a sfuggire alla cattura dopo essere fuggiti da un rodeo nel Massachusetts. Sono stati infine rinchiusi.

• Pesante tributo: quasi 300 persone hanno perso la vita negli ultimi attacchi israeliani contro Hezbollah nel Libano• Un sospetto in un presunto tentato assassinio contro Trump ha lasciato un piano dettagliato, secondo i pubblici ministeri• Melania Trump è stata rimborsata per aver partecipato a un evento politico, ma la fonte del sostanzioso pagamento rimane incerta

🐧 Bambino gigante: Despite his tender age of 9 months, Pesto, a king penguin, is already larger than his adult guardians. His caretakers at an Australian aquarium affectionately call him a "stinky, feathery, waddling machine."

🚓 Scientists estimate that violent crime decreased by approximately 3% in the US last year, including a drastic decline in homicides, based on fresh FBI statistics.

🧑‍⚖️ Battaglia legale: Cards Against Humanity ha presentato una causa contro SpaceX, sostenendo che le attività di SpaceX sulla sua terra nel Texas costituiscono intrusione. I creatori del popolare gioco di carte chiedono 15 milioni di dollari di danni.

☀️ Quale paese ospita il deserto più antico del pianeta?A. EgittoB. NamibiaC. AlgeriaD. Libia⬇️ Scopri la risposta qui sotto.

🦠 Preoccupazioni per la salute: Un'infezione un tempo comune che può causare paralisi sta vivendo un ritorno, colpendo in modo sproporzionato i bambini. Ecco cosa devono sapere i genitori.

😎 Ci piace finire le cose in bellezza: Otto nuovi emoji sono in arrivo sul tuo smartphone, tra cui uno che rappresenta una faccia stanca con gli occhi gonfi. Scopri di più.

B. Namibia è la casa di Sossusvlei nel Parco Nazionale Namib-Naukluft, che viene considerato il deserto più antico del mondo, con un'età di circa 80 milioni di anni.📧 Iscriviti a tutte le newsletter di CNN.

