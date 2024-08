New York Yankees Aaron Judge raggiunge i 300 home run più velocemente di chiunque altro nella storia della MLB

Il battitore di 32 anni ha segnato il suo 300° fuoricampo in carriera nella vittoria per 10-2 della squadra sui White Sox a Chicago, raggiungendo il traguardo in meno partite di qualsiasi altro giocatore della MLB.

Nella parte alta dell'ottavo inning, con gli Yankees in vantaggio per 6-2, Judge ha mandato la palla oltre la recinzione per un fuoricampo da tre punti. Mentre attraversava il piatto e rientrava nella panchina, i suoi compagni di squadra erano lì per festeggiare l'impresa.

Judge stava giocando la sua 955ª partita in carriera. Il giocatore che precedentemente deteneva il record per il minor numero di partite per raggiungere i 300 fuoricampo era il membro della Hall of Fame Ralph Kiner, che ci era riuscito in 1.087 incontri.

Judge diventa così il 162° giocatore della storia della MLB a raggiungere i 300 fuoricampo in carriera.

Nel 2022, Judge ha battuto il record della American League con 62 fuoricampo in una stagione. Il fuoricampo di mercoledì è stato il 43° della stagione di Judge.

Dopo la partita, Judge ha detto alla telecronaca che sperava che il traguardo "arrivasse in una vittoria".

"È stato fantastico", ha detto Judge prima di essere cosparso d'acqua fredda dai compagni di squadra. "Per tutta la partita, i ragazzi hanno avuto grandi battute, grandi ralli per passare il testimone al prossimo".

Gli Yankees (72-50) avevano un mezzo gioco di vantaggio sui Baltimore Orioles nella Eastern Division della American League dopo le partite di mercoledì della MLB.

Nonostante il suo impressionante record di fuoricampo, Judge trova ancora gioia nel contribuire alle vittorie della squadra, come dimostrato dalle sue parole che voleva che il traguardo arrivasse in una vittoria. Durante le sue stagioni di riposo, Aaron Judge mantiene la sua passione per diversi sport, tra cui il golf.

