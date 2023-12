New York Giants e Green Bay Packers si incontrano a Londra

I New York Giants e i Green Bay Packers si incontrano al Tottenham Hotspur Stadium per lo scontro internazionale della quinta settimana. Ciascuna squadra vanta un record di 3-1. Ciò significa che per la prima volta in 32 gare giocate, una partita a Londra presenta due squadre con record vincente.

Questa sarà anche la prima volta che i Packers giocheranno a Londra, diventando così la 32esima squadra a farlo. Storicamente, i Giants hanno giocato bene fuori dagli Stati Uniti.

La squadra ha disputato la prima partita di regular season a Londra nel 2007 ed è una delle quattro squadre che ha ottenuto più vittorie e nessuna sconfitta a Londra.

In quattro settimane, i Giants hanno ottenuto un successo sorprendente sotto la guida del nuovo head coach Brian Daboll. Come per ogni cambiamento importante in una squadra, ci si aspetta un periodo di adattamento, ma fin dalla prima settimana Daboll ha dimostrato di saper guidare la squadra dei Giants alla vittoria.

Detto questo, la squadra ha avuto finora un calendario piuttosto leggero, con l'eccezione dell'esordio stagionale contro i Tennessee Titans.

I Giants hanno battuto facilmente i Carolina Panthers e i Chicago Bears, mentre hanno subito l'unica sconfitta stagionale contro i Cowboys privi di Dak Prescott, in una partita costellata di errori e di occasioni da gol mancate.

I Packers entrano nella quinta settimana dopo aver rischiato di perdere contro i New England Patriots e il loro terzo quarterback Bailey Zappe.

I Patriots hanno portato i Packers fino ai tempi supplementari, quando Rodgers ha guidato un drive di 77 yard condito da un field goal di Mason Crosby da 31 yard per sigillare la vittoria.

I Packers hanno ottenuto la vittoria, ma sono stati molto vicini a quella che sarebbe stata una sconfitta incredibilmente deludente. L'inesperto QB esordiente dei Patriots si è dimostrato molto più difficile da battere, mentre Rodgers ha disputato un primo tempo desolante e ancora una volta si è comportato al di sotto delle sue medie tipiche.

Per vincere Green Bay avrà bisogno di una prestazione completa da parte di Rodgers. I Giants cercheranno di mettere sotto pressione il quattro volte MVP il più possibile.

Rodgers ha il peggior divario della lega nel passer rating quando lancia senza pressione (108,4) rispetto a quando è sotto pressione (28,6). New York ha la capacità di sfruttare questa debolezza, avendo blittato il 41,9% dei lanci (secondo posto nella NFL) e generato pressione sul 29% dei lanci del QB (12° posto nella lega).

Per i Giants, una vittoria farebbe oscillare il pendolo più verso "contender" che verso "pretender".

I Giants hanno sempre faticato nell'ultimo decennio e non hanno avuto una stagione vincente dal 2016. Questa squadra dal nuovo look sotto la guida di Daboll è il primo assaggio di successo per i tifosi dei Giants da un bel po' di tempo a questa parte. La gara di questa settimana ci farà capire meglio se questa squadra ha davvero un potenziale da postseason.

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

Il quarterback esordiente dei Pittsburgh Steelers (1-3) Kenny Pickett esordisce per la prima volta in carriera domenica contro i pesanti Buffalo Bills (3-1). Anche i Bills non ci andranno leggeri con Pickett.

Alla quinta settimana, Buffalo è in testa alla classifica della difesa sui passaggi e concede il minor numero di yard e il secondo minor numero di touchdown via aria.

Chi è stato l'ultimo quarterback esordiente a sconfiggere una squadra con la miglior difesa sui passaggi della lega? Secondo NFL Research, Ben Roethlisberger con gli Steelers nel 2004.

Sul fronte opposto, il quarterback dei Bills Josh Allen ha il potenziale per incidere ulteriormente il suo nome nei libri dei record.

Gli bastano due touchdown per superare l'Hall of Famer Peyton Manning per il quarto posto nella storia della NFL per il maggior numero di touchdown di passaggio e di corsa di un giocatore nelle prime cinque stagioni.

Finora, in questa stagione, è al secondo posto nella NFL con 12 touchdown combinati di passaggio e corsa. Da quando è entrato nella lega nel 2018, ha totalizzato 146 touchdown combinati.

Sintonizzatevi domenica alle 13.00 ET per vedere Allen e Pickett in azione.

Philadelphia Eagles vs. Arizona Cardinals

Il tight end degli Arizona Cardinals Zach Ertz affronta domenica la sua ex squadra, gli imbattuti Philadelphia Eagles. Ertz ha giocato per gli Eagles per oltre otto stagioni, contribuendo anche alla vittoria del Super Bowl nel 2018.

Lo scorso ottobre è stato ceduto ai Cardinals dopo che lui e gli Eagles non erano riusciti a trovare un accordo contrattuale. Questa sarà la prima volta che Ertz incontrerà gli Eagles con la divisa avversaria.

L'incontro ospita anche i due migliori quarterback di corsa della lega, Jalen Hurts e Kyler Murray. Murray è in testa a tutti i quarterback con 18 rushing touchdown, mentre Hurts è secondo a pari merito con 17.

Il calcio d'inizio è fissato per domenica alle 16:25 ET.

