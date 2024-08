New York City è un passo più vicino all'attesa piscina galleggiante dell'East River

Ora il design futuristico ha una casa ufficiale. Lo scorso settimana, il Governatore Kathy Hochul e il Sindaco Eric Adams hanno annunciato che la struttura estiva, chiamata + POOL, verrà costruita a Pier 35, vicino al Lower East Side di Manhattan - anche se i nuotatori potrebbero dover aspettare fino all'estate del 2026 per l'apertura.

Il sistema di filtraggio della piscina, che dovrebbe pulire più di un milione di galloni di acqua del fiume al giorno senza l'uso di prodotti chimici o additivi, come dichiarato in una nota stampa del progetto, subirà due round di test. Il primo inizierà questo mese su una chiatta galleggiante nelle acque vicine a Pier 35; l'anno prossimo, una parte della piscina all'aria aperta verrà costruita per condurre i test finali.

Lo scorso gennaio, il Governatore Hochul ha annunciato un importante traguardo per il progetto grazie a $16 milioni di finanziamento congiunto città e stato, parte di un'iniziativa statale da $150 milioni chiamata NY SWIMS. Il Sindaco Adams ha dichiarato in una dichiarazione stampa che + POOL aiuterà ad espandere l'accesso equo al nuoto per tutti i newyorkesi, soprattutto i bambini.

La città di oltre 8,3 milioni di persone mantiene solo circa 50 piscine pubbliche sufficientemente profonde per il nuoto, secondo i dati del Consiglio della città di New York del 2022, creando lunghe code durante le estati tra ondate di calore sempre più lunghe e intense.

Originariamente una collaborazione tra quattro designer dello studio creativo PlayLab e l'ormai defunto Family, + POOL è stato concepito come un'ambiziosa e accattivante soluzione per aprire le vie acquee della città all'uso pubblico. Una volta costruita, la piscina a croce di 9.000 piedi quadrati potrà ospitare fino a 300 nuotatori alla volta e può essere suddivisa in quattro sezioni per attività come il nuoto per bambini, il relax, le vasche e gli sport. Il design può anche essere configurato in lunghezza per offrire corsie olimpioniche, o le quattro "braccia" della croce possono essere collegate in una singola grande piscina.

Strati di "membrane di filtraggio" non solo renderanno l'acqua sicura per il nuoto, ma puliranno anche il fiume circostante, secondo gli Amici di + POOL, l'organizzazione non-profit fondata dai designer nel 2015 mentre espandevano il loro team e nominavano nuovi membri del consiglio.

Mantenere la focalizzazione sulla comunità

La piscina è stata la prima proposta di architettura civica a lanciare su Kickstarter, secondo il progetto, che ha raccolto oltre $300.000 attraverso il sito di crowdfunding tra il 2011 e il 2014 per finanziare i test. Una stima iniziale del 2011 ha posto il costo totale del progetto a $21 milioni, ma Kara Meyer, direttore generale degli Amici di + POOL, ha detto a CNN via email che questa cifra è aumentata a circa $50 milioni, con una stima dei costi più dettagliata ancora in arrivo.

"Una delle cose più belle di questo progetto è che è stato veramente guidato dalla comunità", ha detto Meyer. "Abbiamo avviato il progetto con migliaia di piccole donazioni e la non-profit continua a raccogliere fondi a basso livello da una vasta gamma di membri della comunità che vogliono accedere ai loro fiumi e credono nel lavoro che stiamo facendo sull'educazione alla sicurezza dell'acqua e sulla tutela dell'acqua".

Ma l'iniziativa ha incontrato critiche da parte di uno dei suoi creatori all'inizio dell'anno. Dopo l'annuncio del Governatore Hochul in gennaio, uno dei quattro co-fondatori, Dong-Ping Wong, ha scritto un post su Instagram in cui esprimeva diverse preoccupazioni, tra cui la "mancanza di diversità" nel consiglio di + POOL. Anche se ha accolto i $16 milioni di finanziamento come "un enorme e encomiabile impegno da parte della Città e dello Stato", ha sollevato dubbi sul fatto che la struttura pubblica servisse adeguatamente la comunità di Chinatown, "la maggior parte dei quali sono persone di colore e a basso reddito", ha spiegato.

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, Wong ha detto a CNN via email che è stato sostituito nel progetto da altri architetti. Meyer ha smentito la tesi secondo cui era stato "messo da parte", dicendo a CNN che il progetto era andato oltre la fase di design, su cui Wong si era "sempre concentrato", per includere ingegneria, programmazione e lavoro di advocacy. "Dalla prospettiva dell'organizzazione, fino a quando non ha dichiarato pubblicamente di non esserlo, è sempre stato una parte chiave del progetto", ha detto Meyer. Il nome di Wong appare ancora sul sito web di +POOL.

Meyer ha aggiunto che quattro dei dieci membri del consiglio di amministrazione "si identificano come donne e persone di colore" e ha fatto riferimento ai partenariati comunitari, tra cui lezioni di nuoto gratuite per i bambini delle scuole locali e programmi di formazione per i residenti, che lei ha detto saranno formati per ruoli come il bagnino, la manutenzione del sistema di filtraggio e il test della qualità dell'acqua, tra gli altri.

"Considerando la storia razzista orribile che ha influenzato le piscine pubbliche americane, la nostra dedizione alla responsabilità verso la comunità e alla fornitura di accesso dove manca guida tutte le nostre decisioni con le comunità che serviamo", ha detto.

Anche se i newyorkesi dovrebbero vedere la piscina prendere forma sulla Pier 35 mentre i test si concludono l'anno prossimo, una tempistica esatta per il suo completamento non è stata ancora annunciata. Sfruttando il fiume storicamente inquinato, gli organizzatori sperano che il progetto offra "nuovi quadri" per la città per utilizzare i suoi fiumi in modi creativi.

Il design del +POOL, con la sua disposizione a croce e la capacità di suddividersi in sezioni per diverse attività, è uno stile accattivante che incarna i bisogni e le preferenze della comunità. Come parte del loro impegno per garantire che la piscina serva la comunità locale, gli Amici di +POOL hanno nominato membri del consiglio di amministrazione che si identificano come donne e persone di colore.

